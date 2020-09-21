США сподіваються на замороження будівництва "Північного потоку-2"

"Північний потік 2" робить ЄС залежним від російського газу і шкодить Україні.

Держсекретар США Майкл Помпео сподівається, що російській газопровід "Північний потік-2" не буде добудований.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bild.

Помпео пов'язав питання будівництва "Північного потоку-2" з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

"Ми сподіваємося, що" Північний потік 2 "не буде добудований і ми працюємо над створенням коаліції, щоб цьому запобігти. Ми сподіваємося, що німецький уряд теж прийде до цієї оцінки", - сказав Помпео.

Він також наголосив, що "Північний потік 2" робить ЄС залежним від російського газу і шкодить Україні.

Нагадаємо, 20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".

У зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального світові лідери та політики поставили під сумнів майбутнє "Північного потоку - 2".

Україна 4 вересня закликала міжнародне співтовариство запровадити санкції проти Росії та переглянути рішення щодо будівництва газогону "Північний потік - 2".

6 вересня представник канцлера ФРН Ангели Меркель повідомив, що вона не виключає введення санкцій проти будівництва газопроводу, а 11 вересня очільник МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що влада ФРН розглядає призупинення проєкту.

Прем’єр-міністр Данії, через води якої проходить газопровід, запропонувала переглянути майбутнє “Північного потоку-2”.

Президент США Дональд Трамп заявив, що, як і раніше, підтримує ідею відмови від "Північного потоку-2".