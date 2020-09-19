Міністр фінансів виключає можливість дефолту в Україні

Марченко заявив, що коли чує такі пропозиції від депутатів, у нього волосся стає дибки.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд України виключає можливість дефолту.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Виключається… Я простий наведу приклад. Ви живете на майданчику із сусідами. Ви прийшли до них одного разу і кажете: позичте мені гроші – мені потрібно купити холодильник. Сусіди скинулися – ви купили холодильник", - сказав Марченко.

Міністр додав, що через якийсь час ви не можете віддати всю суму й пропонуєте віддати половину.

"Сусіди кажуть: ти ж наш сусід, добре, вибачимо. І Аргентина так робила 9 разів. Як ви думаєте, чи можна 9 разів обманювати своїх сусідів? Це нормальна практика? Я вважаю, що навіть один раз, якщо ви так зробите, наступного разу вам просто двері не відкриють", - зауважив Марченко.

Глава Мінфіну також зазначив, що це не та практика, яку варто копіювати і про яку варто говорити.

"Коли про це кажуть шановні народні депутати, то у мене волосся стає дибки. Думаю: добре, це можна зробити раз, а потім забудьте про все інше років на 5. Вам не буде ніхто довіряти. Ми це вже проходили, до речі", - заявив Марченко.

Нагадаємо, у травні голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев стверджував, що дефолт Україні не загрожує, ресурсів вистачить до кінця року.