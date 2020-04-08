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Гетманцев убежден, что дефолт Украине не грозит, ресурсов хватит до конца года

"Ни одна страна в мире не заканчивала дефолт на лучших условиях, чем были до дефолта". 

Гетманцев убежден, что дефолт Украине не грозит, ресурсов хватит до конца года
Даниил Гетманцев
Фото: facebook.com/danil.getmantsev

Украине в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, не грозит дефолт. Об этом в интервью LB.ua сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

"У нас достаточно ресурсов, чтобы до конца прожить этот год, даже учитывая те долги, которые нам необходимо погасить. А вы знаете, что каждая третья гривна у нас — это задолженность... Дефолт — это не выход. Те кто говорят: вот, давайте объявим дефолт и сэкономим треть бюджета. Направим эту треть на борьбу с коронавирусом и так далее. У них получается такая "легкая и красивая" математика. Но в ней плохо одно. Эта математика абсолютно не соответствует действительности... Ни одна страна в мире не заканчивала дефолт на лучших условиях, чем были до дефолта. И хотим мы этого, не хотим мы этого, нам необходимо выплачивать по долгам даже в случае технического дефолта", - сообщил он. 

По мнению нардепа, ослаблять меры карантина можно только по мере того, как себя будет вести эпидемия. 

"Не исходя из каких-либо других факторов. А именно, учитывая эпидемию. Может, извините, грубо прозвучит: мертвым деньги не нужны. И если мы с вами можем спасти жизни реальных людей ценою какой-то доли ВВП, то мы должны это сделать. Это не обсуждается. На двух чашах весов — просто несоизмеримые вещи... Мы не должны с вами даже спорить: какой путь правильный. Правильный для экономики — вообще ничего не ограничивать. Но мы же с вами имеем на одной чаше весов — экономику и деньги. А на другой — жизни людей. И не все меряется деньгами", — подчеркнул глава комитета.

Напомним, что ранее глава Национального банка Яков Смолий заявил, что для дефолта Украины нет никаких оснований.

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