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"Европейская солидарность" требует тестировать всех украинцев на коронавирус

И в первую очередь медиков и военных.

"Европейская солидарность" требует тестировать всех украинцев на коронавирус

Статистика по количеству случаев коронавируса в Украине, которую подает власть, является свидетельством не низкой заболеваемости, а провалившегося тестирование на COVID-19. Об этом сказала медик-доброволец, народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Яна Зинкевич в своем видеоблоге.

«В нашем государстве провели чуть больше 6 тысяч тестов - это один из самых низких в мире показателей на душу населения. Даже в соседней 10-миллионной Беларуси уже сделали 40 тысяч тестов, а в близкой по численности населения Польше - более 85 тысяч», - добавила политик.

Нардеп считает, что власть сознательно тестирует незначительное количество украинцев, чтобы статистика была низкой.

««Европейская Солидарность» требует начать массовое тестирование украинцев на COVID-19, как это делают в цивилизованном мире - от США до Германии. Прежде всего, мы требуем проводить регулярное тестирование всех врачей и медперсонала, которые на передовой борьбы с коронавирусом и имеют высокие риски заражения. Также наша команда требует провести массовую проверку военнослужащих на фронте для предотвращения распространения коронавирусной болезни среди наших защитников», - заявила народный депутат.

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