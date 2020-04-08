Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Депутатку Скороход вместе с ребенком госпитализировали из-за коронавируса
Депутатку Скороход вместе с ребенком госпитализировали из-за коронавируса
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в украинской армии
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в украинской армии
Карта и возможности Украины
Карта и возможности Украины
​​Киевлянин, который пытался вплавь попасть на спортплощадку в Гидропарке, рассказал, почему пошел на такой шаг
​​Киевлянин, который пытался вплавь попасть на спортплощадку в Гидропарке, рассказал, почему пошел на такой шаг
Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Дмитрий Разумков: «Местные выборы – однозначно вызов для партии «Слуга народа»
Дмитрий Разумков: «Местные выборы – однозначно вызов для партии «Слуга народа»
Появился ориентировочный план смягчения карантина в Украине
Появился ориентировочный план смягчения карантина в Украине
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки - 206

Всего в стране 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

В Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки - 206
Фото: Lb.ua

По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировали 1668 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что за сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Статистика по областям:

Винницкая область - 89 случаев;

Волынская область - 36;

Днепропетровская область - 41;

Донецкая область - 11;

Житомирская область - 21;

Закарпатская область - 43;

Запорожская область - 45;

Ивано-Франковская область - 198;

Кировоградская область - 57;

м. Киев - 256;

Киевская область - 120;

Львовская область - 36;

Луганская область - 3;

Одесская область - 32;

Полтавская область - 17;

Ровенская область - 44;

Сумская область - 56;

Тернопольская область - 168;

Харьковская область - 5;

Херсонская область - 15;

Хмельницкая область - 15;

Черновицкая область - 273;

Черкасская область - 80;

Черниговская область - 7.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также