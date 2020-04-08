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Из Украины в Италию вылетел самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19

Из аэропорта "Жуляны" в Рим отправлен транспортный самолет Нацгвардии с 5 тыс. литров дезинфекционных жидкостей.

Из аэропорта "Жуляны" вылетел самолет Национальной гвардии Украины с помощью итальянским медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в фейсбуке.

"Украина продолжает помощь борющейся с коронавирусом Италии. Сегодня в 7:00 из аэропорта "Жуляны" в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом 5 тыс. литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков", - написал Геращенко.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Он подчеркнул, что Украина делает "этот жест дружбы и благодарности" потому, что итальянские врачи ежедневно борются за жизни украинцев, которые находятся в диаспоре.

"К сожалению, четверо украинцев в Италии не смогли побороть опасный вирус и скончались... Но есть и хорошая новость, вчера в Италии впервые зарегистрировано падение темпов прироста количества зарегистрированных случаев инфицирования. По данным департамента гражданской защиты Италии вчера заболели лишь 880 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 10 марта", - отметил Геращенко.

Он подчеркнул, что карантин в Италии даёт результаты, но опоздание с его введением уже стоило жизни 17 тыс. итальянцев.

Фото: facebook/МВС України

Фото: facebook/МВС України

Фото: facebook/МВС України

Фото: facebook/МВС України

Фото: facebook/МВС України

Фото: facebook/МВС України

Фото: facebook/МВС України

Фото: facebook/МВС України

Фото: facebook/МВС України

Фото: facebook/МВС України

Геращенко добавил, что поставка гуманитарной помощи организована по специальному Указу президента Украины Владимира Зеленского. Он также заверил, что в целом на сегодня спиртовая отрасль Украины "полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы".

Напомним, 3 апреля Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которая является одним из лидеров европейских стран по числу заболевания коронавирусом. Помощь предусматривает отправку в Италию бригады украинских медиков для помощи в борьбе с пандемией. Также Украина передаст Италии медицинский спирт.

4 апреля 20 украинских врачей отправились в Италию на две недели.

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