В Ужгороде подтвердили коронавирус у врача центральной больницы и медсестры

Накануне образцы биоматериалов на ПЦР-исследования взяли у 17 медицинских работников.

В Ужгороде у одного врача и медицинской сестры подтвержден диагноз коронавирус COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

"У одного врача и медицинской сестры пульмонологического отделения Ужгородской городской клинической больницы подтвержден коронавирус", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что накануне образцы биоматериалов на ПЦР-исследования взяли у 17 медицинских работников, контактировавших с больными COVID-19.

Напомним, больше 20% новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за минувшие сутки пришлись на медицинских работников. Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни девять зафиксированы у детей и 32 - у медицинских сотрудников.