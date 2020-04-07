Лукашенко: "Карантин сделаем в течение суток, но жрать что будем?"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что решение отказаться от введения карантина в стране было оправданным. По его мнению, в противном случае могут возникнуть перебои с продовольствием.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Беларусь 1".

"Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. Вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро. Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. Весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям. Задача №1 - и важнее ее нет. Ибо, как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?", - заявил Лукашенко.

На сайте президента Беларуси говорится, что по состоянию на 7 апреля в стране госпитализированы с коронавирусом 794 человек, 31 из них на вентиляции.

"Катастрофы абсолютно нет. Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать", - заявил Лукашенко на совещании о готовности системы здравоохранения Беларуси.

По его словам, смертность в Беларуси за первый квартал текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 4%, а от пневмоний - на 9%. При этом в январе-марте 2020 года от болезней системы кровообращения умерли 18,5 тыс. человек, от онкологии - почти 5 тыс, от - 254 человека.

"У нас не просто болеют сейчас от вируса, но и психоз же. И все равно падение [смертельных случаев] почти на 9% только от пневмоний. А сейчас это наша главная проблема", - отметил Лукашенко.