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В Новой Зеландии Зубной фее и Пасхальному зайцу разрешили работать во время карантина

Они включены в список необходимых работников.

В Новой Зеландии Зубной фее и Пасхальному зайцу разрешили работать во время карантина
Джасинда Ардерн
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн разрешила Зубной фее и Пасхальному зайцу работать в условиях карантина.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Они включены в список необходимых работников", - сказала Ардерн.

При этом она подчеркнула, что зайцу сложно будет исполнять свои обязанности в этом году, и попросила родителей помочь ему, нарисовав пасхальные яйца на своих окнах.

В ночь на вторник Ардерн понизила в ранге министра здравоохранения Дэвида Кларка, нарушившего социальное дистанцирование, - он вывез семью гулять на пляж.

"В то время, когда мы просим новозеландцев принести исторические жертвы, я подвел команду. Я был полным придурком", - сказал министр. Глава правительства заявила, что в другой ситуации уволила бы его, но в чрезвычайных обстоятельствах правительство не должно терять контроль над ситуацией.

В Новой Зеландии за сутки подтверждены 54 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории страны с начала эпидемии выявлены 1160 больных, 241 выздоровел.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что было принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую. Также Кабмин перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний.

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