В Новой Зеландии Зубной фее и Пасхальному зайцу разрешили работать во время карантина

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн разрешила Зубной фее и Пасхальному зайцу работать в условиях карантина.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Они включены в список необходимых работников", - сказала Ардерн.

При этом она подчеркнула, что зайцу сложно будет исполнять свои обязанности в этом году, и попросила родителей помочь ему, нарисовав пасхальные яйца на своих окнах.

New Zealand prime minister Jacinda Ardern confirms Easter Bunny is classed as an “essential worker” but it might be “difficult for the bunny to get everywhere” in current circumstances.



Tooth fairy also confirmed as an essential worker. pic.twitter.com/Jv6o4t2tkG — Daniel Rosney (@DanielRosney) April 6, 2020

В ночь на вторник Ардерн понизила в ранге министра здравоохранения Дэвида Кларка, нарушившего социальное дистанцирование, - он вывез семью гулять на пляж.

"В то время, когда мы просим новозеландцев принести исторические жертвы, я подвел команду. Я был полным придурком", - сказал министр. Глава правительства заявила, что в другой ситуации уволила бы его, но в чрезвычайных обстоятельствах правительство не должно терять контроль над ситуацией.

В Новой Зеландии за сутки подтверждены 54 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории страны с начала эпидемии выявлены 1160 больных, 241 выздоровел.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что было принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую. Также Кабмин перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний.