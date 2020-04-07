Бывший казначей Ватикана Джордж Пелл вышел из тюрьмы после отмены приговора

Бывший казначей Ватикана, 78-летний Джордж Пелл, вышел из тюрьмы в Австралии после отмены Верховным судом приговора за сексуальное насилие над ребенком. Об этом пишет BBC.

Австралийский священнослужитель настаивал на своей невиновности с тех пор, как в июне 2017 года его обвинили в полиции. Его дело всколыхнуло католическую церковь, где он был одним из самых старших советников папы.

Коллегия из 7 судей единогласно вынесла решение в пользу кардинала Пелла, обнаружив, что присяжные не учли должным образом все доказательства, представленные на суде.

"Я постоянно настаивал на своей невиновности, хотя страдаю от серьезной несправедливости", - сказал кардинал Пелл в своем заявлении после вынесения решения. Он отбыл более 400 дней своего заключения.

После освобождения из тюрьмы Виктории Барвон он отправился в монастырь кармелитов в Мельбурне.

Напомним, что в 2014 году Папа римский назначил кардинала Пелла префектом секретариата, отвечающего за финансы Ватикана. Пелл ввел новую систему ведения бухгалтерского учета, сформировал орган по проверке подозрительных финансовых операций Святого престола и добился проведения независимых аудиторских проверок счетов банка Ватикана. Чистка благотворно повлияла на финансовую систему Ватикана, но вызвала серьезное противодействие заинтересованных структур.

Пелла, считавшегося на тот момент третьим должностным лицом в католической церкви, обвинили в сексуальных домогательствах в июне 2017 года по нескольким эпизодам. Расследование исковых заявлений велось с июля 2016 года.

Тогда же кардинал обратился к Папе римскому Франциску с просьбой временно освободить его от занимаемой должности, чтобы он смог доказать свою невиновность. Пелл назвал себя жертвой "безжалостной дискредитации". Позже его адвокат выступил с заявлением о том, что Пелл считает себя невиновным по всем пунктам предъявленных обвинений.

Тем не менее в декабре 2018 года кардинал Пелл был признан виновным в сексуальном насилии над двумя мальчиками из церковного хора 12 и 13 лет в 1996-1997 годах, когда кардинал был епископом-помощником Мельбурна. Показания против Пелла дал только один из них, второй умер в 2014 году от передозировки наркотиками.

В феврале 2019 года Пелл был арестован по решению суда. По данным стороны обвинения, ему грозило до 50 лет лишения свободы. Пелл стал самым высокопоставленным представителем Ватикана, столкнувшимся с подобными обвинениями.

В марте 2019 кардинал Джордж Пелл был признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними и приговорен к шести годам лишения свободы.