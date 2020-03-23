Католическая Церковь и коронавирус: какие решения на самом деле приняли в Ватикане?

На днях отечественные СМИ широко растиражировали новость о том, что Ватикан якобы отпустил грехи всем католикам, заболевшим коронавирусом . Действительно ли это так? И какие решения на самом деле приняли в Католической Церкви? На эти вопросы отвечает в своей статье профессор Киевской духовной академии Владимир Бурега.

Фото: EPA/UPG Папа Франциск во время онлайн трансляции мессы в Ватикане, 22 марта 2020.

Достаточно набрать в поисковике Google комбинацию слов «Ватикан, отпущение грехов, COVID-19», как Вы увидите десятки ссылок на украино- и русскоязычные ресурсы, которые распространили сообщение о том, что Ватикан отпустил грехи тем, кто заболел коронавирусом. В субботу 21 марта на одном из рейтинговых телеканалов в прайм-тайм я не без удивления посмотрел сюжет о том, что Ватикан отпустил грехи католикам, «которые подхватили коронавирус». Как уверяли тележурналисты, тем католикам, которые заболели коронавирусом, не обязательно идти в храм на исповедь. Для избавления от грехов, им достаточно лишь смотреть телетрансляцию богослужения, читать Писание и некоторые молитвы. Я намеренно не даю ссылок на соответствующие публикации. Кому интересно, тот сможет найти их самостоятельно.

Что же произошло в Ватикане на самом деле?

Действительно, 19 и 20 марта пресс-офис Святого Престола обнародовал документы, касающиеся особенностей совершения таинства исповеди в условиях пандемии коронавируса. Но содержание этих документов заметно отличается от тех некомпетентных интерпретаций, которые заполонили отечественное медиа-пространство.

Не исключено, что злую шутку с нашими журналистами непреднамеренно сыграла информационная система «Vatican News». На украиноязычной версии этого ресурса было обнародовано сообщение о том, что больным COVID-19 и тем, кто о них заботится, обещаны «відпусти». Видимо, мало кто из журналистов знает, что современные украинские католики «відпустами» называют ни что иное, как индульгенции. Именно такая терминология употреблена в украинском переводе современного Катехизиса Католической Церкви. Да и в самой новости сайта «Vatican News» в тексте указано, что под «відпустами» здесь понимаются именно индульгенции. Тем не менее, в наших СМИ массово заговорили не об индульгенциях, а об отпущении грехов (відпущенні гріхів) заболевшим. Между тем, индульгенция и отпущение грехов – это далеко не одно и тоже. Но обо всем по порядку.

Фото: EPA/UPG Площадь Святого Петра в Ватикане, Рим

Исповедь в чрезвычайных условиях

Наверное, нужно начать с того, что в составе Римской курии (то есть высшего административного аппарата Католической Церкви) есть такая структура – Апостольская пенитенциария. Она занимается вопросами церковного суда, а также регулирует выдачу и использование индульгенций. Именно Апостольская пенитенциария по поручению папы Франциска в экстренном порядке подготовила и обнародовала два важных документа. 19 марта на Официальном сайте Пресс-офиса Ватикана появились разъяснения об особенностях совершения таинства покаяния в условиях нынешней пандемии, а 20 марта на том же сайте был обнародован «Декрет Апостольской пенитенциарии о предоставлении верным особых индульгенций в период нынешней пандемии».

В первом из этих документов, прежде всего, указывается, что даже в условиях пандемии COVID-19 таинство покаяния (в современной практике Католической Церкви его обычно называют таинством примирения) должно совершаться в соответствии с действующим порядком. То есть, ни о какой отмене исповеди и ни о каком «автоматическом» отпущении грехов для заболевших здесь нет и речи! При этом документ признает, что нынешняя ситуация является чрезвычайной, а потому требует соблюдения особых правил.

Документ указывает, что в тех регионах, где распространен коронавирус, священник должен принимать исповедь не в традиционных конфессионалах (которые у нас обычно называют «кабинками для исповеди»), а в просторных и хорошо проветриваемых помещениях. Священник и кающийся должны находиться на «должном расстоянии» друг от друга. Они обязаны использовать защитные маски и действовать с необходимой предусмотрительностью.

Вместе с тем, Апостольская пенитенциария признает, что сегодня в ряде регионов наступили условия, которые не позволяют выполнить все традиционные предписания относительно исповеди. В частности, существуют места, где индивидуальная исповедь каждого тяжело больного практически невозможна. В тех случаях, когда существует реальная угроза смерти, допускается совершение не индивидуальной исповеди, а коллективного отпущения грехов. При этом те, кто принимает таинство в такой форме, должны иметь твердое намерение принести покаяние. И если впоследствии они останутся живы и будут иметь такую возможность, они должны реализовать свое намерение и прийти на индивидуальную исповедь.

Решение о том, что в какой-то местности наступили чрезвычайные обстоятельства, которые позволяют отойти от традиционных правил совершения исповеди, может приниматься только епископом для своей епархии. Если епископ такого решения не принял, а священник, тем не менее, сталкивается с необходимостью принять исповедь одновременно у нескольких людей, находящихся в смертной опасности, он должен связаться со своим епископом, чтобы получить от него разрешение и совершить коллективное отпущение грехов. Если же у священника нет возможности связаться с епископом, он может немедленно провести коллективную исповедь, но затем при первой же возможности сообщить об этом случае епископу.

Фото: EPA/UPG

Апостольская пенитенциария рекомендует в каждом конкретном случае искать такие формы совершения исповеди, которые наилучшим образом будут соответствовать состоянию людей. Например, священник может проводить коллективную исповедь перед зданием больницы «с соответствующими мерами предосторожности и используя средства усиления голоса, чтобы каждый мог услышать прощение».

И, наконец, в документе упомянуты случаи, «когда отдельные верующие оказываются в мучительной невозможности получения сакраментального отпущения грехов». То есть, могут быть ситуации, когда смертельно больной человек не имеет возможности не только принести индивидуальное покаяние, но и принять участие в коллективной исповеди. Людям, оказавшимся в такой тяжелом положении, документ напоминает, что по учению Католической Церкви сокрушение в своих грехах, которое исходит из любви к Богу и сопровождается твердым намерением прийти на исповедь при первой же возможности, уже само по себе очищает человека даже от самых тяжких грехов.

Здесь надо пояснить, что особенностью католической доктрины является учение о двух вида сокрушения. Человек, совершивший грех, может испытывать либо совершенное, либо несовершенное сокрушение. Первое рождается из любви к Богу, Которого человек оскорбил своим грехом. Второе же исходит из страха перед неизбежным наказанием за грех. Совершенное сокрушение само по себе очищает человека от греха. Тем не менее, тот, в ком есть такое сокрушение, все равно должен прийти на исповедь и получить прощение.

Итак, как мы видим, ни о каком автоматическом прощении грехов для тех, кто поражен сегодня вирусом COVID-19, в документе, изданном в Ватикане, нет и речи. Не сказано там и о том, что для заболевших отменяется необходимость исповеди. Логика документа как раз обратная. Ватикан исходит из того, что исповедь обязательна для освобождения от греха. Поскольку же совершение исповеди в традиционном формате для многих людей становится затруднительным или просто невозможным, Католическая Церковь устанавливает особые нормы для таинства покаяния в условиях пандемии. Этот краткий документ проникнут истинным пастырским состраданием к заболевшим и стремлением найти такие формы их духовной поддержки, которые лучше всего соответствуют нынешней тяжелой ситуации.

Фото: EPA/UPG Монахиня молится во время всеобщей молитвы на площади Святого Петра в Ватикане.

Особые индульгенции

На следующий день, 20 марта, был обнародован еще один важный документ. Это Декрет о предоставлении особых индульгенций в связи с пандемией коронавируса. Думаю, неверно понятое название именно этого документа породило новость об «отпущении всех грехов» для заболевших COVID-19.

Тут не место писать богословский трактат о принципиальной разнице между индульгенциями и прощением грехов. Скажу лишь, что избавиться от греха католик может только на исповеди. Другого пути получить разрешение Католическая Церковь (как, впрочем, и Православная) не знает. Широко распространенный миф о том, что индульгенция – это «прощение греха за деньги», не имеет ничего общего с католическим учением. Во-первых, индульгенция не является прощением греха, а во-вторых, еще с XVI в. в Католической Церкви запрещено выдавать индульгенции за денежные пожертвования.

Так что же такое индульгенция? Это освобождение человека от временного наказания за грех, вина которого ему уже прощена на исповеди. То есть, главное условие получения индульгенции – это исповедь. Человек, раскаявшийся в своих грехах, пришедший на исповедь и получивший прощение, после этого должен понести определенное наказание, соразмерное тяжести совершённых им грехов. Это наказание он несет здесь, на земле. Однако, при выполнении определенных условий это наказание может быть ослаблено или полностью с него снято. Вот это частичное или полное освобождение от наказания за грех и называется индульгенцией.

После этого краткого, но необходимого теоретического отступления можно перейти к разговору о содержании декрета, изданного Ватиканом 20 марта. В этом документе Апостольская пенитенциария сообщает об особых индульгенциях, которые могут получить те, кто болен COVID-19, члены их семей, а также медицинские работники и все, кто заботится о заболевших.

В основе этого декрета лежит важная богословская идея. В начале документа указано (со ссылкой на одно из посланий папы Иоанна Павла II), что всякое человеческое страдание «коренится в божественной тайне Искупления мира». То есть всякое страдание, переносимое с верой, приближает человека к Иисусу Христу, Который страданием на Кресте искупил мир. Кроме того, всякое страдание возвышает человека. В страдании человек открывает себя, являет свое подлинное достоинство.

Это чрезвычайно важная мысль. Именно такое понимание человеческого страдания позволяет говорить о том, что страдание имеет особое духовное измерение. Несмотря на весь трагизм нынешней ситуации, она в то же время позволяет страдающему человеку явить свою веру и духовную силу. В страданиях, порожденных пандемией COVID-19, Католическая Церковь также видит подлинно духовное содержание. И потому Апостольская пенитенциария объявляет о выдаче особых индульгенций для тех, кто страдает от нового заболевания.

Фото: Сarlo Cozolli/REX Переполненая больница г.Брешиа, Италия

Полная индульгенция (то есть полное освобождение от наказаний за совершенные грехи) предоставляется католикам, страдающим от коронавируса, которые находятся в больницах или в собственных домах в вынужденной изоляции. Условием получения такой индульгенции является духовное единение с Церковью через средства массовой информации (т.е. участие в богослужении или общей молитве через телевидение, радио или интернет). Если же больные лишены и такой возможности, то они должны, по крайней мере, читать молитву Отче наш, Символ веры и молитву Божией Матери с намерением при первой же возможности пойти на исповедь и принять Святое Причастие. На этих же условиях полная индульгенция предоставляется не только заболевшим, но и членам их семей, медицинским работникам и всем, кто, подвергая себя риску заражения, ухаживает за больными коронавирусом.

Кроме того, полная индульгенция предоставляется и здоровым людям, которые, участвуя в богослужении, молитвах Розария, Крестном пути, а также совершая другие духовные практики, «просят Всемогущего Бога об окончании эпидемии, облегчении для тех, кто страдает, и вечном спасении для тех, кого Господь призвал к Себе».

Особо в декрете сказано о тех больных, которые, умирая, не имеют возможности принять последнее напутствие. Здесь нужно пояснить, что как в католической, так и в православной традиции напутствие умирающего предполагает совершение над ним трех церковных таинств: исповеди, помазания святым елеем и причастия. Так вот, все умершие, которые имели намерение принять эти таинства перед смертью, но не смогли в условиях пандемии это намерение реализовать, также получают полную индульгенцию. Следует пояснить, что здесь речь идет не вообще о всех умерших от COVID-19, а лишь о верных католиках, которые перед смертью имели «должное внутреннее расположение и произнесли хотя бы несколько молитв в течение своей жизни».

Фото: EPA/UPG

Журналисты и богословие

Таково содержание двух документов, изданных на минувшей неделе в Ватикане. Понятно, что главным поводом к их обнародованию стала трагическая ситуация в Италии. Ватикан заявил о чрезвычайном снисхождении, обусловленном страшной пандемией. Тем не менее, изданные документы нигде не отступают от традиционного католического учения о покаянии. И уж точно, нигде в них нет речи об «автоматическом» отпущении грехов для католиков, заболевших COVID-19.

Освещение этого сюжета в отечественных СМИ вновь и вновь напоминает нам об остром дефиците в Украине по-настоящему квалифицированных светских журналистов, пишущих на религиозные темы. Постоянные ляпы, звучащие в телерепортажах на церковные темы и тиражируемые электронными СМИ, остаются печальной, но, увы, привычной реальностью. И если православную церковную терминологию отечественные журналисты постепенно осваивают (хотя и тут бывают просто вопиющие ошибки), то с традиционными категориями католического богословия, исламской теологии или иудейского учения дела обстоят совсем плохо. Понятно, что решение этой проблемы требует особых усилий по подготовке профильных журналистов, освещающих религиозные темы. Но задача эта насколько актуальна, настолько же и сложна…