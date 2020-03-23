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​​Госпогранслужба обнаружила коронавирус у пассажира, въехавшего в Украину 22 марта

Всего в этот день в страну прибыли 15 тыс. человек.

​​Госпогранслужба обнаружила коронавирус у пассажира, въехавшего в Украину 22 марта
Фото: dpsu.gov.ua

Государственная пограничная служба обнаружила коронавирус у одного человека из 15 тыс. человек, въехавших в Украину 22 марта.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

Отмечается, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили более 22 тыс.человек, из них на въезд - более 15 тыс. Более 13 тыс. это - это украинцы, вернувшиеся из-за границы.

"В пункте пропуска «Борисполь» при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Все службы действовали в соответствии с алгоритмом. Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы", - говорится в сообщении.

В понедельник, 23 марта, Госпогранслужба ожидает два эвакуационных поезда - из Польши, который оформят во Львовской области, а также поезд "Рига - Киев", который оформят в Киеве.

Напомним, в понедельник количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине увеличилось на 26 случаев, до 73. Раннее три случая Радомышле, Черновцах и Ивано-Франковске привели к летальному исходу, а один человек выздоровел.

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