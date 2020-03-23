На месте работают пожарные и спасатели.

В Деснянском районе Киева, на улице Крайней, на территории одного из гаражных кооперативов произошел пожар со взрывом неизвестного происхождения и распространением огня на два рядом расположенных гаража.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в фейсбуке.

Сообщение о происшествии пооступило 23 марта в 4:56 утра.

По прибытию на место пожарные установили, что в результате взрыва обрушились бетонные конструкции гаражей. В ходе ликвидации пожара спасатели достали из-под завалов мужчину 1987 года рождения, его передали медикам для госпитализации.

В 5:39 пожар был локализован. Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

На месте происшествия работают шесть единиц техники и 23 человека личного состава подразделений ГосЧС, также задействованы сотрудники Киевской службы спасения.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева в пожаре в многоэтажке погибли два человека.