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УГКЦ готова при необходимости передать все храмы под госпитали

Святослав также призвал украинскую власть объявить "политический карантин".

УГКЦ готова при необходимости передать все храмы под госпитали
Фото: Макс Левин

Украинская греко-католическая церковь готова передать все свои храмы под госпитали, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил глава УГКЦ Святослав, говорится на сайте церкви.

"Как во времена Майдана, когда греко-католические храмы, монастыри открылись и превратились в больницы, на подпольные госпитали, так если потребуется, все церковное пространство станет госпиталями, где мы будем вместе с вами спасать человеческие жизни", - заявил предстоятель.

По словам главы УГКЦ, священники также готовы присоединиться к спасению больных коронавирусом, только их надо научить.

"Мы молимся за медиков и мы сделаем все, чтобы не наступила минута, когда вы, врачи, будете решать, какой человек будет жить, а какой будет умирать из-за того, что у вас не будет средств спасти каждого, кто нуждается в помощи", - сказал Святослав.

Также предстоятель призвал украинскую власть объявить "политический карантин" и не принимать решений, которые требуют всенародного обсуждения, а состоятельных украинцев материально помочь бороться с коронавирусом.

Напомним, ранее УГКЦ разрешила в условиях карантина не ходить на службы. Святослав также предостерег от стигматизации или негативного отношения к больным COVID-19 или тем, у кого подозревают эту болезнь.

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