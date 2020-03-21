Штаб ООС решил прекратить пропуск через линию разграничения на Донбассе в связи с коронавирусом

Пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств прекращается с полуночи 22 марта.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 22 марта временно прекращается пропуск через линию разграничения.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"С целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств", - говорится в сообщении.

Разрешение на пересечение линии разграничения может быть предоставлено в исключительных случаях при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов.

Пропуск представителей мониторинговых миссий будет осуществляться по ранее установленному порядку.

Напомним, жителей ОРДЛО с температурой перестали пропускать в Украину еще 7 марта. 13 марта Украина запретила въезд жителям временно оккупированных территорий и иностранцам через линию столкновения. 14 марта свои ограничения ввели группировки "ДНР" и "ЛНР".

18 марта "власти" "ДНР" заявили о закрытии пунктов пропуска на оккупированную территорию из-за коронавируса в Украине. При этом террористы отрицают наличие инфицированных коронавирусом на подконтрольной им территории.

21 марта аналогичное решение приняли "власти" "ЛНР".

По данным правозащитников, за неделю с 9 по 16 марта, более полусотни жителей оккупированных территорий обратились в больницы с симптомами ОРВИ, еще около 100 - с подозрением на пневмонию. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял о 12 случаях коронавируса в Горловке.