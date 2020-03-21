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Харьковчанка, у которой диагностировали коронавирус, оказалась женой замглавы Харьковского облсовета

Ее мужа госпитализировали с недомоганием.

Харьковчанка, у которой диагностировали коронавирус, оказалась женой замглавы Харьковского облсовета
Владимир Скоробагач
Фото: newsroom.kh.ua

Харьковчанка, которой поставили диагноз "коронавирус" в Киевской области, оказалась супругой заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача. Эту информацию подтвердила его пресс-секретарь Виктория Петрухина, пишет Интерфакс-Украина.

Самого Скоробагача госпитализировали в Киеве с недомоганием.

"В понедельник почувствовал резкое ухудшение самочувствия (повышенная температура, которая не сбивается, слабость) и самоизолировался. Он сдал несколько тестов на COVID-19, пока все отрицательные. Вчера вечером он почувствовал себя хуже и его госпитализировали", - сообщила Петрухина.

Она уточнила, что в начале марта Скоробагач был в Германии, где проходил реабилитацию. Он был в Харькове до конца прошлой недели, а потом поехал в Киев. Там он почувствовал недомогание, после чего самоизолировался.

В пятницу у жены Скоробагача, которая недавно вернулась из Франции, был подтвержден COVID-19.

"Она тоже в Киеве, чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции", – сказала Петрухина.

Напомним, в пятницу вечером Минздрав сообщил о первом подтвержденном случае COVID-19 в Харьковской области. Чуть позже в тот же день глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулась 11 марта из Франции и с того момента находится на территории Киевской области.

В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что женщина будет проходить лечение в Киеве.

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