Национальная полиция составила 49 протоколов о нарушении режима карантина в Киеве.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Отмечается, что правоохранители обеспечивают контроль за соблюдением ограничений, установленных постановлением Кабинета министров "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".
Полицейские фиксируют несоблюдение ограничений, большинство из которых - это нарушение правил пассажирских перевозок, а также не прекращение деятельности заведений торговли и общественного питания.
"Относительно всех нарушителей составлено 49 админпротоколов по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Административного кодекса", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Киеве впервые выписали штраф на 17 тыс. гривен за нарушение карантина.
Ранее сообщалось, что полицейские составили 405 административных протоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение правил карантина. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области - составлено 75 админпротоколов.
Подробнее о том, что грозит нарушителям карантина, читайте в материале LB.ua.