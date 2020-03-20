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Полиция Киева составила 49 админпротоколов о нарушении режима карантина

Полицейские фиксируют несоблюдение ограничений, большинство из них - нарушение правил пассажирских перевозок.

Полиция Киева составила 49 админпротоколов о нарушении режима карантина
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Национальная полиция составила 49 протоколов о нарушении режима карантина в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители обеспечивают контроль за соблюдением ограничений, установленных постановлением Кабинета министров "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

Полицейские фиксируют несоблюдение ограничений, большинство из которых - это нарушение правил пассажирских перевозок, а также не прекращение деятельности заведений торговли и общественного питания.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Относительно всех нарушителей составлено 49 админпротоколов по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Административного кодекса", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, сегодня в Киеве впервые выписали штраф на 17 тыс. гривен за нарушение карантина.

Ранее сообщалось, что полицейские составили 405 административных протоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение правил карантина. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области - составлено 75 админпротоколов.

Подробнее о том, что грозит нарушителям карантина, читайте в материале LB.ua.

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