Полицейские фиксируют несоблюдение ограничений, большинство из них - нарушение правил пассажирских перевозок.

Национальная полиция составила 49 протоколов о нарушении режима карантина в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители обеспечивают контроль за соблюдением ограничений, установленных постановлением Кабинета министров "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

Полицейские фиксируют несоблюдение ограничений, большинство из которых - это нарушение правил пассажирских перевозок, а также не прекращение деятельности заведений торговли и общественного питания.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Относительно всех нарушителей составлено 49 админпротоколов по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Административного кодекса", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, сегодня в Киеве впервые выписали штраф на 17 тыс. гривен за нарушение карантина.

Ранее сообщалось, что полицейские составили 405 административных протоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение правил карантина. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области - составлено 75 админпротоколов.

Подробнее о том, что грозит нарушителям карантина, читайте в материале LB.ua.