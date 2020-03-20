НБУ перенес запуск круглосуточных платежей из-за карантина

Национальный банк Украины переносит запуск работы системы электронных платежей СЭП в круглосуточном режиме из-за введения карантинных мер по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Новый регламент работы СЭП будет введен через 30 календарных дней после окончания карантина. Национальный банк сообщит об этом дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее Национальный банк планировал переход СЭП на расширенный регламент работы с 1 апреля 2020 года - предусматривалось, что система будет доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

Напомним, Национальный банк решил перевести систему электронных платежей в круглосуточный режим в сентябре прошлого года.

Анонсировалось, что на первом этапе произойдет переход на расширенный регламент работы СЭП. Он будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7) с учетом технологического перерыва в час при переходе на новый день. Такой режим работы СЭП предлагалось ввести во II квартале 2020 года.

На втором этапе планируется реализовать в СЭП "бесшовный" режим работы 24/7.