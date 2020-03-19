В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Кабмин назначил в набсовет "Нафтогаза" связанного с Януковичем бизнесмена - "Укрнафта" просит отменить это решение

Роберт Бенш был и может оставаться номинальным распорядителем активов энергопредприятий Александра Януковича. 

Кабмин назначил в набсовет "Нафтогаза" связанного с Януковичем бизнесмена - "Укрнафта" просит отменить это решение
Фото: argumentua.com

Кабинет министров Украины назначил в наблюдательный совет "Нафтогаз Украины" Роберта Бенша как представителя государства. Об этом говорится в распоряжении, обнародованном на сайте правительства.

В то же время Кабмин отменил как нереализованное распоряжение от 5 февраля 2020, которым членом наблюдательного совета "Нафтогаза" как представитель государства был назначен Иренеуш Билл - СЕО фонда экс-президента Польша Александра Квасневского Amicus Europae Foundation.

Как пишет "Цензор.нет", Бенш известен как формальный владелец ЧАО "Энергоинвест Холдинг" - ему принадлежит 60% акций "Донбассэнерго". В реестре Минюста он до сих пор указан бенефициаром предприятия вместе с гражданином Греции Андреасом Церни (Андреем Черным). По данным СМИ, до 2018 года компанию через Церни и Бенша контролировал сын экс-президента Александр Янукович.

На странице "Укрнафты" в Facebook опубликовали открытое обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой остановить выполнение решения о назначении Роберта Бенша в набсовет "Нафтогаз Украины".

"Укрнафта" призывает вас и других членов правительства отменить это распоряжение или воздержаться от его выполнения - пока не ознакомитесь со всеми доказательствами наличия конфликта интересов Роберта Бенша с заниманием должности члена наблюдательного совета "Нафтогаз Украины", - говорится в письме. 

Отмечается, что при влиянии Бенша в пользу подконтрольной ему компании-нерезидента с "Укрнафты" взыскали $145,7 млн. Решение суда остается невыполненным, но взыскание этой суммы повлияет и на "Нафтогаз", поскольку как акционера с долей 50%+1 акция лишит возможности получения прибыли.

"По данным СМИ, Бенш был, и, вероятно, остается номинальным распорядителем активов предприятий в сфере энергетики сына бывшего президента Украины Виктора Януковича. В период президентства Януковича Роберт Бенш был его советником и тесно сотрудничал с министром энергетики и вице-премьер-министром Украины Юрием Бойко", - говорится в сообщении. 

По мнению представителей "Укрнафты", назначение Бенша кидает тень на деятельность Кабмина и создает угрозу нарушения национальных интересов, "поскольку статус представителя государства и члена набсовета откроет этому лицу путь к лоббированию личных интересов при помощи корпоративных механизмов влияния на стратегические предприятия Украины, пакетами акций которых владеет НАК "Нафтогаз".

"Укрнафта" готовит официальное письмо к Кабинету министров, к которым приложит доказательства существования конфликта интересов. 

Напомним, в 2016 году бенефициарами "Энергоинвест холдинга" стали Андреас Церни (Греция) и Роберт Бенш (США). Настоящее имя Андреаса Церни - Андрей Черный. Он является выходцем из Украины и на энергетическом рынке воспринимается в роли воспитанника хозяина шахты им. Засядько (Донецк) Ефима Звягильского.

В свою очередь Роберт Бенш известен участникам рынка в роли представителя интересов Михаила Афендикова - американского бизнесмена украинского происхождения, который владеет Cub Energy Inc, контролирующей в Украине газодобывающие компании "Куб-газ" и "Тисагаз".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также