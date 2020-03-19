Кабмин назначил в набсовет "Нафтогаза" связанного с Януковичем бизнесмена - "Укрнафта" просит отменить это решение

Роберт Бенш был и может оставаться номинальным распорядителем активов энергопредприятий Александра Януковича.

Кабинет министров Украины назначил в наблюдательный совет "Нафтогаз Украины" Роберта Бенша как представителя государства. Об этом говорится в распоряжении, обнародованном на сайте правительства.

В то же время Кабмин отменил как нереализованное распоряжение от 5 февраля 2020, которым членом наблюдательного совета "Нафтогаза" как представитель государства был назначен Иренеуш Билл - СЕО фонда экс-президента Польша Александра Квасневского Amicus Europae Foundation.

Как пишет "Цензор.нет", Бенш известен как формальный владелец ЧАО "Энергоинвест Холдинг" - ему принадлежит 60% акций "Донбассэнерго". В реестре Минюста он до сих пор указан бенефициаром предприятия вместе с гражданином Греции Андреасом Церни (Андреем Черным). По данным СМИ, до 2018 года компанию через Церни и Бенша контролировал сын экс-президента Александр Янукович.

На странице "Укрнафты" в Facebook опубликовали открытое обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой остановить выполнение решения о назначении Роберта Бенша в набсовет "Нафтогаз Украины".

"Укрнафта" призывает вас и других членов правительства отменить это распоряжение или воздержаться от его выполнения - пока не ознакомитесь со всеми доказательствами наличия конфликта интересов Роберта Бенша с заниманием должности члена наблюдательного совета "Нафтогаз Украины", - говорится в письме.

Отмечается, что при влиянии Бенша в пользу подконтрольной ему компании-нерезидента с "Укрнафты" взыскали $145,7 млн. Решение суда остается невыполненным, но взыскание этой суммы повлияет и на "Нафтогаз", поскольку как акционера с долей 50%+1 акция лишит возможности получения прибыли.

"По данным СМИ, Бенш был, и, вероятно, остается номинальным распорядителем активов предприятий в сфере энергетики сына бывшего президента Украины Виктора Януковича. В период президентства Януковича Роберт Бенш был его советником и тесно сотрудничал с министром энергетики и вице-премьер-министром Украины Юрием Бойко", - говорится в сообщении.

По мнению представителей "Укрнафты", назначение Бенша кидает тень на деятельность Кабмина и создает угрозу нарушения национальных интересов, "поскольку статус представителя государства и члена набсовета откроет этому лицу путь к лоббированию личных интересов при помощи корпоративных механизмов влияния на стратегические предприятия Украины, пакетами акций которых владеет НАК "Нафтогаз".

"Укрнафта" готовит официальное письмо к Кабинету министров, к которым приложит доказательства существования конфликта интересов.

Напомним, в 2016 году бенефициарами "Энергоинвест холдинга" стали Андреас Церни (Греция) и Роберт Бенш (США). Настоящее имя Андреаса Церни - Андрей Черный. Он является выходцем из Украины и на энергетическом рынке воспринимается в роли воспитанника хозяина шахты им. Засядько (Донецк) Ефима Звягильского.

В свою очередь Роберт Бенш известен участникам рынка в роли представителя интересов Михаила Афендикова - американского бизнесмена украинского происхождения, который владеет Cub Energy Inc, контролирующей в Украине газодобывающие компании "Куб-газ" и "Тисагаз".