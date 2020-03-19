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Голик рассказал, где следить за ходом работ на объектах “Большой стройки”

Всего их - не менее 500 по всей стране.

Голик рассказал, где следить за ходом работ на объектах “Большой стройки”

Для получения оперативной и исчерпывающей информации о том, как проходят работы на сотнях объектов Национальной программы «Большая Стройка», в популярных соцсетях созданы страницы и каналы глобального проекта по строительству и развитию инфраструктуры Украины. Ссылками на страницы программы в соцсетях делится координатор «Большой Стройки» Юрий Голик.

«Национальный проект «Большая Стройка».Можно и нужно следить в социальных сетях за ходом того, как строится, ремонтируется и реконструируется инфраструктура Украины», - пишет Голик и публикует перечень социальных сетей, которые освещают ход реализации программы:

Facebook:

https://www.facebook.com/velyke.bud/

Telegram:

https://t.me/joinchat/AAAAAEvZjW0zrPiZ5ySizg

Instagram:

https://www.instagram.com/velyke.bud/

YouTube:

https://www.youtube.com/c.../UCP7-B-r2Kq9yai59MAZodeA/featured

Национальную программу «Большая Стройка» инициировал Президент Владимир Зеленский. Программой предусмотрено построить и капитально отремонтировать в текущем году 6 500 км дорог международного, национального и местного значения. Также в ходе реализации программы будут построены, отремонтированы и реконструированы по меньшей мере 100 школ, 100 детсадов, 100 спортивных сооружений и 200 медицинских учреждений. В программе принимают участие все без исключения областные администрации, которые в феврале представили подробные планы работ по каждому объекту «Большой Стройки».

У Национальной программы «Большая Стройка» есть также онлайн-карта, на которой указаны все объекты, строящиеся и ремонтирующиеся в этом году.

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