Инфраструктурный проект "Большая стройка" завел Telegram-канал, - Голик

В Telegram-канале будут появляться ежедневные фото и видео со строящихся и ремонтирующихся объектов по всей стране .

Теперь за сотнями инфраструктурных проектов по всей стране можно наблюдать в режиме онлайн - у Национальной программы «Большая стройка» появился собственный Telegram-канал. Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор проекта Юрий Голик.

В Telegram-канале будут появляться ежедневные фото и видео со строящихся и ремонтирующихся объектов по всей стране – школы, д ороги, детские садики, стадионы, больницы, спортивные комплексы, амбулатории.

«Мы стараемся как можно полно информировать всех о том, как работает «Большая стройка». Любой, кто подпишется на Telegram-канал, может узнать, на какой стадии строительство или ремонт объекта там, где он живет, или того, который кому-то очень важен » , - сказал Голик.

Национальная программа «Большая стройка», инициированная Президентом Украин ы Владимиром Зеленским, стартовала по всей Украине 1 марта. Программой предусмотрено до конца года построить и капитально отремонтировать как минимум 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов, 100 больниц, а также 6500 км дорог.

Ранее координатор программы Юрий Голик показал строящиеся об ъекты «Большой стройки» в Киеве.