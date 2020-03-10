Годовая инфляция в Украине замедлилась до 2,4%

Потребительские цены в феврале 2020 года выросли только 2,4% (год к году) по сравнению с 3,2% месяцем раньше.

Об этом говорится в данных Госстата, обнародованных во вторник.

По сравнению с январем 2020 года на потребительском рынке зафиксировали снижение цен, или дефляцию на 0,3%.

Напомним, что в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% (по сравнению с 9,8% в 2018 году). Это самый низкий уровень за последние шесть лет. Впервые была достигнута среднесрочная инфляционная цель 5% ± 1 п.п., которую Нацбанк задекларировал еще в 2015 году.

НБУ объяснял, что основное влияние на стремительное замедление инфляции имело укрепление курса гривны благодаря профициту иностранной валюты на рынке. Также важными факторами были улучшения инфляционных ожиданий, удешевление топлива и ослабление давления со стороны предложения продуктов питания и административной составляющей инфляции. В то же время в 2019 году сохранялось давление со стороны потребительского спроса и быстрого роста заработных плат, из-за этого рост стоимость услуг замедлялся не так сильно.

В Нацбанке считают, что потребительская инфляция большую часть 2020 года будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. В четвертом квартале она ускорится и к декабрю составит 4,8%.