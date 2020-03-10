Лауреат общенациональной программы "Человек года-2019" в номинации "Предприниматель года"

Степан Козицкий

Генеральный директор ООО « Захиднадрасервис »

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: компания выиграла конкурс СРП (соглашение о разделе продукции) на Угневскую площадь (6 нефтегазовых участков в западной Украине).

Ваша «Формула успеха»: Упорный труд.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Было несколько желаний: столяром, затем врачом, известным футболистом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? «Восстановить западно нефтегазовые эмираты».

Быть сегодня успешным - это... Успех - это когда работа является хобби.

Ваш любимый афоризм? «Дорогу осилит идущий».

Кого Вы считаете образцом успешного бизнесмена? Своего отца.

Почему Вы занялись именно этим видом бизнеса (деятельности)? Начал работать в компании на третьем курсе университета.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье в свободе, а деньги - это путь к свободе.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я ... переверну мир».

Кому в этой жизни Вы завидуете? Никому никогда не завидовал.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Слишком упрямый.

Есть ли у Вас любимая книга? Жауме Кабре «Мое раскаяние»; Филипп Майер «Сын».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Нельсон Мандела.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Пирамиду из Гизы, символ могущества человеческого труда.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали? Земля 2.

Представьте что к Вам в гости пожаловал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию? Во Львов.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Думаю, еще главного достижения не было, больших ошибок надеюсь тоже.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Горные лыжи.