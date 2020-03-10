Степан Козицкий
Генеральный директор ООО « Захиднадрасервис »
Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: компания выиграла конкурс СРП (соглашение о разделе продукции) на Угневскую площадь (6 нефтегазовых участков в западной Украине).
Ваша «Формула успеха»: Упорный труд.
Кем Вы мечтали стать в детстве? Было несколько желаний: столяром, затем врачом, известным футболистом.
Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? «Восстановить западно нефтегазовые эмираты».
Быть сегодня успешным - это... Успех - это когда работа является хобби.
Ваш любимый афоризм? «Дорогу осилит идущий».
Кого Вы считаете образцом успешного бизнесмена? Своего отца.
Почему Вы занялись именно этим видом бизнеса (деятельности)? Начал работать в компании на третьем курсе университета.
Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье в свободе, а деньги - это путь к свободе.
Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я ... переверну мир».
Кому в этой жизни Вы завидуете? Никому никогда не завидовал.
Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Слишком упрямый.
Есть ли у Вас любимая книга? Жауме Кабре «Мое раскаяние»; Филипп Майер «Сын».
С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Нельсон Мандела.
Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Пирамиду из Гизы, символ могущества человеческого труда.
Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали? Земля 2.
Представьте что к Вам в гости пожаловал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию? Во Львов.
Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Думаю, еще главного достижения не было, больших ошибок надеюсь тоже.
Какое занятие для Вас - лучший отдых? Горные лыжи.