Лауреаты общенациональной программы "Человек года-2019" в номинации "Лидер страхового рынка года"

Наталия ПОГОРЕЛОВА

Председатель Правления Акционерное общество «Страховая компания «МЕГА-ГАРАНТ»

В арсенале СК «МЕГА-ГАРАНТ» 23 лицензии, клиенты компании – физические и юридические лица, сотни крупных и средних промышленных и сельхозпредприятий, а также значительное количество представителей малого бизнеса.

Из года в год доверие клиентов к компании растет. Об этом говорит наличие постоянных и стабильное увеличение количества новых клиентов.

Компания движется вперед, имея темп роста премий в 27%, концентрируя свои усилия не столько на росте показателей любой ценой, сколько на стабильности развития. Специалистам «МЕГА-ГАРАНТ» важно дать клиентам качественную, но при этом доступную по стоимости услугу, а также урегулировать страховые события в максимально сжатые сроки.

Цель компании – сделать страхование доступным и комфортным для клиентов. Своевременно реагировать на требования времени и отвечать самым современным ожиданиям клиентов.

Притом что стоимость полисов в «МЕГА-ГАРАНТ» одна из самих привлекательных в Украине, качество урегулирования убытков компания держит на высоком уровне.

Важным преимуществом компании являетсяее гибкость. Выпуская на рынок новые страховые продукты, и совершенствуя уже хорошо известные, специалисты чутко прислушиваются к пожеланиям клиентов, учитывают их интересы и предпочтения.

СК «МЕГА-ГАРАНТ» предоставляет свои услуги не только в Харьковской области. Компания представленав каждом регионе Украины, что позволяет успешно расширять круг клиентов.

«МЕГА-ГАРАНТ» инвестирует в качество сервиса, нове технологии и, конечно же, в сотрудников. Это позволяет компании быть профессиональной, повышать доверие людей и к бренду в частности, и к страхованию в целом.

Елена УЛЬЕ

Председатель Правления ЧАО «Страховая компания «УНИКА»

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Небанковская финансовая группа «УНИКА Украина», в которую входят страховые компании «УНИКА» (non-life) и «УНИКА Жизнь» (life) занимает лидирующие позиции на страховом рынке Украины, и продолжает демонстрировать прибыльный рост.

Мы инвестируем в современные сервисы и технологии, внедряем новые страховые продукты, воплощающие принцип нашей работы - фокус на потребностях и ожиданиях наших клиентов.

За образцовые отношения с клиентами и высокий уровень сервиса Страховая компания «УНИКА» награждена золотой медалью «Customer’s Friend» и обладает статусом «Superior Excellence» Международной ассоциации сертификации ICERTIAS (Цюрих, Швейцария).

Ваш жизненный девиз: Относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе.

Кем Вы мечтали стать в детстве?Пилотом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Да, пока мечта управлять самолетом так и осталась мечтой.

Быть сегодня успешным - это ... ставить правильные цели и упорно идти к ним.

Ваш любимый афоризм?Секрет того, чтобы добиться чего-то, - начать (Марк Твен).

Если счастье не в деньгах, то в чем? Кажется, пока еще никто не ответил на этот вопрос ...

Что Вы не любите в своей работе больше всего? Такого нет. Безусловно, в каждом виде деятельности бывают взлёты и падения. Но, я уверена, что если ты не любишь то, чем занимаешься, возможно, нужно пересмотреть свой выбор.

Вы согласны, что риск - дело благородное? Да, особенно если он застрахован!

А Вы себя застраховали? Жизнь, имущество, ответственность, здоровье.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я ...»Сделаю запланированное быстрее и с меньшими усилиями.

Кому в этой жизни Вы завидуете? Никому. Зависть – затратный и отвлекающий механизм, который, безусловно, не помогает достигать целей.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Недостаток терпения.

Есть ли у Вас любимая книга?Из книг, которые сейчас читаю, нравится Good economics for hard times (Banerjee, Duflo).

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?Никола Тесла.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?Надо создавать свои чудеса света, символизирующие нашу страну и нас, как личностей. Копия, насколько не был бы прекрасен оригинал и отлично исполнена копия, - остаётся копией.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали?УНИКА.

Представьте, что к Вам в гости пожаловал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию?Провела бы экскурсию по маршруту Киев – Львов – Одесса, особенно если гость у нас впервые.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?В жизни есть много достижений, и, конечно, есть ошибки, но главное - планировать и достигать новых целей, учась на старых ошибках.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?Активные путешествия.

Елена ЧУПЫРКИНА

Председатель Правления Страховой компании «Интер-Плюс»

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Программа сознательного потребления «Будь сознательным вместе с «Интер-Плюс»! Совместные путешествия по Украине сотрудников компании: открываем для себя Украину.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели. Ваше жизненное кредо. На сегодняшний день для меня очень важен духовный рост человека. Если говорить о жизненном кредо, то оно в том, чтобы помогать другим. И речь, конечно, не только о страховании. А и о благотворительных проектах.

Кем Вы мечтали стать в детстве?Палеонтологом: мне было очень интересно разобраться, как эволюционировали виды животных и в результате чего вымирали.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая?Я хочу организовать Благотворительный фонд, который будет помогать людям, по той или иной причине оказавшимся в сложных жизненных ситуациях (потеря близких или тяжелая болезнь).

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? Успех приходит, когда вы делаете то, что любите, и стремитесь быть лучшим в своей области. Брайан Трейси.

Ваш любимый афоризм?В данный период жизни: Жизнь полна скрытых возможностей, которые отчаянно хотят, чтобы их нашли и применили. Джон Вон Эйкен.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье в каждом из нас. Мы сами выбираем, быть счастливым или нет. У кого-то есть деньги, слава и успех, а человек не чувствует себя счастливым. Другой же имеет пятерых детей, недостаточно средств, - и счастлив!

Что Вы не любите в своей работе больше всего?Ситуаций, когда человек не готов признать свою ошибку.

А Вы себя застраховали? (какие виды страховки?)По программам страхования от несчастного случая, КАСКО, гражданской ответственности, подбираю программу добровольного медстрахования (ДМС)!

Кому в этой жизни Вы завидуете? Детям, их умению всегда радоваться, чистоте восприятия окружающего мира.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Мои близкие считают, что это Доброта :)

Есть ли у Вас любимая книга? Я очень люблю читать, каждый период жизни меняются предпочтения жанров и направленность литературы. Но первая книга, которая произвела на меня сильное впечатление в школьные годы, - это роман А.Дюма «Граф Монте Кристо».

Какое чудо светаВы хотели бы перенести в свой роднойгород? Что бы оно символизировало? Украина имеет достаточно необычных и энергетически мощных мест.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?Естественно, ИНТЕРПЛЮС!

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?Украина красивая и интересная страна. Даже живя в Киеве больше 30 лет, я не все знаю. Начинать нужно, конечно же, с Киева.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?Мое достижение - это дочь Анастасия, а ошибки бывают в жизни всех людей и впереди, наверняка, меня тоже ждут, но главное извлекать из происходящего правильные уроки.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?Путешествия, чтение и время в кругу Семьи!