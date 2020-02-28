Бункер находится в километре от станции метро "Васильковская".

Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества продал за 30,03 млн гривен заброшенный подземный паркинг в Соломенском районе Киева на Охтырской улице.

Как сообщается на сайте "Prozorro.Продажи", в аукционе приняли участие 48 предпринимателей, а торги продлились 7 часов. За это время стоимость объекта подорожала в 30 раз - стартовая цена была установлена в размере всего 1,05 млн гривен.

Общая площадь паркинга, который углублен в землю на 4 метра, составляет 612 кв. м, а площадь неоформленного земельного участка - 2 га. Подземный паркинг (огромный гараж) находится в Соломенском районе Киева (1,3 км до станции метро "Васильковская").

Объект начали строить еще в 1970-е годы, уровень готовности - около 30%.

Фото: privatization.gov.ua

Фото: privatization.gov.ua

Фото: privatization.gov.ua

Победителем аукциона стало ООО "Новый Львов развитие", которое принадлежит жительнице Львова Кристине Шатковских.