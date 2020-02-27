Бывший нардеп Пидлисецкий получил место в набсовете "Укрэнерго"

Кабинет министров согласовал кандидатуры трех новых членов наблюдательного совета "Укрэнерго" от государства.

Об этом говорится в распоряжении №156 от 26 февраля.

В набсовет войдут бывший депутат Верховной Рады от "Самопомощи" Лев Пидлисецкий и заместитель министра финансов Юрий Гелетий. Третьим представителем государства должен стать Юрий Токарский, бывший советник-посланник посольства Украины в Австрии.

Они заменят Сергея Кушнира, Александра Поплавского, Максима Юркова.

Наблюдательный совет "Укрэнерго" должен состоять из семи членов, которых утверждает общее собрание, полномочия и функции которого выполняет государство в лице Министерства финансов.