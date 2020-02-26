Промышленное производство в январе упало на 5,1%

При этом январь к декабрю промпроизводство сократилось на 8,4%.

В январе 2020 года промышленное производство сократилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Январь 2020 к январю 2019 промышленное производство сократилось на 5,1% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 4,7% (скорректированных).

При этом январь 2020 к декабрю 2019 промпроизводство сократилось на 8,4% (не скорректированных на эффект календарных дней) и выросло на 1,2% (скорректированных).

Как сообщалось, в декабре 2019 года промышленное производство сократилось на 7,7% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 8,3% (скорректированных) по сравнению с декабрем 2018 года.

В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 годом.

В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.