Увидеть Париж и умереть?

Лё госплан совьетик

Финансовый кризис 2009 г. обострил "хронические болезни" постиндустриальных экономик. Франция, как и другие, почувствовала недомогание. Оперативно собранный анамнез показал: недостаток инвестиций, низкая добавленная стоимость, слабая инновационная активность. Общий диагноз – деиндустриализация.

Президент Николя Саркози, чтобы определиться с "лечением", созвал "консилиум врачей" – общенациональный форум Генеральные штаты промышленности ( Les Etats Generaux de l’industrie ). Подобные экстренные меры, когда король собирал все сословия для решения острых политических или экономических проблем, практикуются во Франции с XIV столетия. Деиндустриализация рассматривалась впервые.

Фото: Auguste Couder Король Людовик XVI, Генеральные штаты, Версаль, 5 мая 1789 г.

В течении нескольких месяцев проводились широкие консультации. Свыше 5000 человек по всей стране оказали посильный вклад в "выздоровление", предоставив более 1000 "рецептов". Такая мобилизация позволила правительству заключить социальный пакт с французами о центральном месте индустрии в подъеме экономики, а также обозначить новую промышленную политику.

Представляя результаты общенационального диалога в марте 2010 г., Николя Саркози заявил: " Я оспариваю идею, что необходимо отдавать абсолютный приоритет услугам, отказываясь от индустрии. У Франции не будет устойчивого роста без сильной промышленности ". Президент поставил амбициозные цели: увеличить производство на 25%, нарастить занятость, вернуться к устойчивому положительному торговому балансу товарами (за исключением энергии) и увеличить долю станы в индустрии ЕС. "Le gosplan soviétique" – так назвали оппоненты позицию Президента.

Фото: slate.fr Президент Франции Николя Саркози, Генеральные штаты промышленности, Мариньян, 4 марта 2010 г.

Выравнивание хребта

Для достижения цели руководство страны первым делом начало "выравнивать хребет", выстраивая управленческую вертикаль. Заботу об индустрии возложили на Министерство экономики, промышленности и занятости. В 2012 г. на его основе создали Министерство продуктивного восстановления (сегодня – это Министерство экономики и финансов).

Чтобы "держать руку на пульсе" и вести постоянный диалог с частным сектором учредили Национальную конференцию по промышленности – консультативный орган под руководством премьер-министра, уполномоченный инициировать мероприятия в поддержку индустрии. С 2013 г. он носит название "Национальный совет по промышленности". На площадке Нацсовета организовали Стратегические комитеты промышленных цепочек. Семь лет назад их было 11, сегодня – 18. В фокусе – аэронавтика, оборона и безопасность, электронная промышленность, автомобилестроение, химия, АПК, ГМК, железная дорога и проч. Руководят Стратегическими комитетами ведущие представители отраслей. Например, комитет по пищевой промышленности возглавляет Ричард Жерардо - президент Nestlé France; по ГМК - Кристель Борис - президент компании Eramet. В 2018 г. в Нацсовете создали две подструктуры - по цифровизации и международным вопросам. Они занимаются повышением локализации производства и созданием новых цепочек добавленной стоимости.

В ведении профильного министерства действует Генеральная дирекция по конкурентоспособности, индустрии и услугам, которая отвечает за разработку, внедрение и оценку государственной промышленной политики. В штате дирекции работает секретариат Нацсовета.

Выстроенная таким образом институциональная вертикаль – от премьер-министра до профильных подразделений исполнительного и консультационного органов позволяет оперативно воплощать в жизнь согласованные инициативы и принятые решения.

Лекарства + витамины и минералы

Чтобы сосредоточиться на приоритетах, правительство при участии бизнеса разработало стратегию "Новая индустриальная Франция". Её реализация предполагает государственное содействие. Через бюджетные программы были запущены механизмы, которые, с одной стороны, ориентируют научно-образовательный сектор на разработки в интересах промышленности; с другой – поощряют частный сектор инвестировать в инновации.

Подпитка участников "забега" осуществляется в рамках программы " Исследования и высшее образование для реальной экономики и индустрии ". Её бюджет 2020 г. в размере €785 млн. пойдёт на поддержку стратегических промышленных исследований, распространение технологических инноваций и прочие мероприятия. С нынешнего года было увеличено финансирование исследований в сфере полупроводников, поскольку правительство приняло решение стимулировать создание технологической основы для будущих инноваций целого ряда отраслей.

Эта программа и её мероприятия остаются неизменными более 10 лет. С таким же завидным постоянством оказывается помощь бизнесу в инновациях.

Ещё в 2009 г. два бывших премьер-министра Франции - Ален Жюппе и Мишель Рокар подготовили доклад "Инвестиции в будущее. Стратегические инвестиционные приоритеты и национальные заимствования". Они обосновали, что для усиления позиций Франции необходимо вложить €35 млрд. Аргументы были приняты. Чтобы аккумулировать необходимую сумму, решили пойти на "Большой национальный заем" (Grand emprunt national): €22 млрд. правительство собирало на финансовых рынках, а €13 млрд. – это возвращенные банками средства, которые они в кризис получили от государства. Так был запущен первый этап Программы "Инвестиции в будущее" (PIA). Сейчас идёт третий. Его бюджет – €10 млрд., из них €4,1 млрд. планируют направить на инновации бизнеса.

Фото: lesechos.fr Президент Франции Николя Саркози анонсировал 'Большой национальный заем' для запуска программы 'Инвестиции в будущее', 2009 г.

PIA реализуются через три бюджетные программы, ключевая – " Ускорение модернизации предприятий " с бюджетом на 2020 г. в €1,12 млрд. Эти средства предоставляются в виде грантов и авансовых платежей, подлежащих возмещению в рамках различных мероприятий: "Поддержка совместных инноваций", "Содействие и трансформация производственных цепочек" и проч.

После оздоровления базовых секторов, в PIA3 заложили больше средств на технологические стартапы. Преимущество – тем, кто нацелен на биотехнологии, медицинские оборудование, искусственный интеллект, большие данные, кибербезопасность.

Фото: newmobility.global Проект автономной лаборатории Париж-Сакле финансируется в рамках PIA

Долгосрочные бюджетные программы поддержки разработок, инноваций и модернизации промышленности в кильватере определенных приоритетов, как витамины и минералы улучшают "иммунитет" индустрии, а также привлекают инвестиции французского бизнеса и внешних источников.

Между "врачом" и "пациентом"

Важным элементом французской "терапии" является Государственный инвестиционный банк Bpifrance. Законодательно определено, что он способствует инновациям преимущественно в индустрии, финансирует долгосрочные проекты, поддерживая реализацию национальной промышленной политики. Bpifrance является правопреемником ряда учреждений, созданных в разные годы. Это орган "комплексного обслуживания", который обеспечивает целостный подход – от формализации идеи и ТЭО проекта до запуска высокотехнологичных компаний.

В 2018 г. Bpifrance предоставил прямое финансирование бизнесу в размере €19 млрд. На финансирование 5652 инновационных проектов направлено €1,2 млрд. Директор Bpifrance Николас Дюфурк заявил, что "это стало возможно только благодаря плану Юнкера". Этот план ЕС запустил ещё в 2015 г. для стимулирования частных инвестиций и оживления промышленности в Европе. Он позволил мобилизовать €315 млрд. к 2018 г. Затем план продлили до 2020 г., а бюджет увеличили до €500 млрд.

Несмотря на такую мощную "подпорку", правительство страны продолжает искать новые пути для усиления конкурентных преимуществ французской индустрии. В 2018 г. по решению Министерства экономики и финансов был создан "Фонд для инноваций и промышленности " (F2I), оператором которого также выступает Bpifrance. Бюджет в размере €10 млрд. сформирован от продаж активов Engie и Renault, а также взносов в виде ценных бумаг EDF и Thales.

В 2019 г. был принят Закон о росте и преобразовании компаний, установивший, что часть средств от продажи акций, принадлежащий государству, будет идти на финансирование "прорывных" инноваций в рамках F2I. Законом предусмотрена приватизация доли государства в операторе лотереи La Francaise des Jeux, а также в Aéroports de Paris и Engie, что позволит пополнить F2I. "Первой ласточкой" стала La Francaise des Jeux, продажа которой принесла €2 млрд.

Фото: app.ft.com Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы к 2025 г. во Франции было 25 'единорогов'

Примечательно, что подобная институция – Фонд промышленной модернизации – была во Франции в начале 1980-х гг. Два нефтяных шока (1973 и 1979 гг.) привели страну к сложной экономической ситуации, выход из которой потребовал экстренного вмешательства государства. Президент Франсуа Миттеран тогда анонсировал "новую промышленную политику", в которой ключевая роль отводилась инвестициям в технический прогресс и развитие мощностей.

Очевидно, что нынешняя репродукция института 40-летней давности – это не дежавю, а использование уже апробированных механизмов, которые в период кризиса позволяют государству подставить плечо бизнесу. Как говорит китайская поговорка: "переболев, вы сами становитесь хорошим врачом".

В новейшей истории Франции политика индустриализации с опорой на инновации, начатая в 2009 г., остается неизменной при трёх президентах и пяти премьер-министрах. Такая преемственность даёт свои плоды. В рейтинге инновационных экономик 2020 Bloomberg Франция попала в десятку лидеров. Украина опустилась до 56 позиции, а ещё 5 лет назад была на 33-й. Очевидно, что с "организмом" что-то не так.

Алхимики нашей жизни

Падение индустрии, которое "вдруг" началось во второй половине прошлого года после трехлетнего роста и иллюзии, что всё "рассосалось", актуализировало промышленную риторику в Украине.

Не делая "МРТ, КТ и УЗИ", не рассматривая институциональные и экономические первопричины такой ситуации, а вооружившись только результатами анализов с использованием математического аппарата, чиновники профильного министерства озвучили причины падения. Среди них – преобладание сырьевой продукции в экспорте и негативная внешняя конъюнктура; торговые ограничения РФ, что привели к падению украинского машиностроения; проблемы с логистикой при перевалке зерна, угля и металлов; теплые погодные условия и сокращение энергопотребления; снижение урожая отдельных с/х культур для переработки в пищевой промышленности. Не последнюю роль сыграло укрепление обменного курса и высокая стоимость кредитования.

Однако ни слова ни про технологии, ни про инновации! Почему? Да потому, что их нет в моделях для Украины, поскольку они ничтожно малы. И свидетельство тому – выше упомянутое "почётное" 56-е место в рейтинге инновационных экономик. В бюджете Украины, в отличие от Франции, нет механизмов поддержки разработок и инноваций бизнеса. Правда, в 2005-2008 гг. была Общегосударственная комплексная программа развития высоких наукоемких технологий. Однако из-за хронического недофинасирования, её цель – "обеспечение благоприятных условий для создания и развития наукоемких технологий и на этой основе широкомасштабная модернизация национальной экономики" осталась на бумаге.

В бюджете 2018 г. по инициативе Национального комитета по промышленному развитию впервые заложили программу "Государственная поддержка технологических инноваций для развития промышленности". Эксперты предложили новый механизм с учетом французского опыта и разработали соответствующий проект постановления КМУ. Антимонопольный комитет решением №572-р. признал, что новая государственная помощь является допустимой. Однако программу так и не запустили. Она тоже осталась на бумаге.

Роскошь разработок и инноваций "за свои счет" могут себе позволить не более 20% промышленных предприятий Украины. Во Франции – их порядка 60%. European Innovation Scoreboard 2018 г. констатирует, что именно инновации обеспечили в последнее десятилетие около двух третей прироста экономики ЕС (детальнее в материале "Вредит ли бизнесу господдержка").

Это, к сожалению, неубедительный аргумент для "реформаторов" и примкнувших к ним "экспертов". Комментируя недавнее падение украинской промышленности, они наперебой рассказывают, что во всём мире "промпроизводство отходит на второй план", что "в 21-м веке сфера услуг гораздо важнее, чем промышленное производство" и "сотня айтишников дает добавленной стоимости больше, чем десяток тысяч сотрудников металлургического завода". Они умалчивают (либо банально не знают) о том, что по статистике Мирового банка вклад обрабатывающей промышленности в ВВП ЕС – 14%, Германии – 20%, тогда как в Украине – лишь 11%. А также о том, что сталелитейная и химическая промышленности, машиностроение и автомобилестроение, прочие индустрии "прошлого века" являются приоритетами нынешнего правительства Германии (детальнее в материале "Любить по-немецки").

В результате игнорирования собственной промышленности, Украина платит Германии около $5 млрд. в год за поставки машин, оборудования и транспорта (зачастую используя публичные средства).

Пациент скорее мертв, чем жив

Оценивая внешнюю торговлю Украины товарами в 2019 г., Госстат констатирует: импорт вырос на 6,3% в основном из-за поставок машиностроительной продукции (+17,8%); экспорт – на 5,3% за счет поставок зерновых (+33,1%). Отрицательное сальдо по товарам – $10,7 млрд.! Мы превращаемся в аграрную экономику, поскольку АПК уже обеспечивает порядка 44% экспорта товаров с высокой импортной составляющей и низкой добавленной стоимостью.

Ещё вначале 1990-х гг. эксперты ООН в Международной стратегии развития предупреждали правительства развивающихся стран: "Ввиду ограниченности сельского хозяйства, как средства повышения уровня занятости и обеспечения дополнительных внешних поступлений, индустриализация становится необходимым элементом устойчивого экономического роста и социального развития". Странам рекомендовали ускорить темпы роста обрабатывающей промышленности до 10% в год. Чтобы минимизировать зависимость от импорта машин и оборудования и не наращивать негативное сальдо платежного баланса, местные экономики должны были увеличить выпуск инвестиционных товаров.

Эти рекомендации в Украине тоже остались на бумаге. Ежегодно мы ввозим средств производства более чем на $9 млрд. В большинстве случаев – это единственный способ обновить технологии из-за отсутствия аналогов в Украине. Очевидно, что модернизация промышленности, АПК, сектора услуг и дальнейшее развитие экономики – "на игле" этих поставок.

Фото: zametkin.kiev.ua Киевское ЗАО 'АТЕК' - производитель многоковшовых экскаваторов, бетоносмесителей, погрузчиков и экскаваторов остановился в 2009 г.

Со времени независимости из-за непрофессионализма и преступной бездеятельности чиновников индустрия утратила ряд компетенций и производств, которые формировались десятилетиями. Болезни "иммунной системы" привели к низкой способности конкурировать не только на внешних, но и на внутреннем рынке. Это состояние угрожает экономике и национальной безопасности. Выйти из него можно изменив систему администрирования индустриальным развитием.

1. Для начала необходимо выстроить вертикаль принятия решений и ответственности в части промышленной политики, определить стратегические приоритеты и оценить необходимые объемы финансирования (см. материал "Ареопаг промышленного ренессанса").

Как показал опыт Национального комитета, согласованные и "обличённые" в проекты документов инициативы без политической воли, исполнительской дисциплины и контроля остаются нереализованными. В новой структуре профильного министерства нет подразделения, "заточенного" на усиление инноваций в промышленности. В сентябре 2019 г. были попытки создать в Департаменте промышленной политики Управление инновационного развития и реализации государственных программ. Однако от этой затеи отказались, сославшись на то, что в "департаменте нет таких специалистов"…

"Косметические процедуры" в виде Координационного центра по вопросам промышленности (антикризисного штаба) не смогут заменить государственные институты и устранить корень проблемы – технологическую отсталость, доминирование продукции низких переделов и недостаток инноваций для выведения на рынок конкурентоспособных товаров.

2. Следующим шагом должен стать запуск государственной поддержки исследований и разработок в интересах промышленности, а также стабильных стимулов для частных инвестиций в инновации и модернизацию.

Ярким примером непоследовательности в реализации правительственных инициатив является программа частичной компенсации аграриям стоимости отечественной техники и оборудования.

Фото: autocentre.ua

В Бюджетном Кодексе на 2017-2021 гг. было установлено, что в поддержку АПК будет идти не менее 1% выпуска сельхозпродукции. Государство обнадёжило и аграриев, и машиностроителей, и инвесторов, что к 2019 г. 20% этой суммы (около ₴1,5 млрд.) направят на модернизацию. Однако по инициативе Минфина в закон " О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Украины " № 293-IX от 14 ноября 2019 г. включили следующее " новеллу " : " в пункте 42 абзац второй исключить". Это означает, что норма " до 20 процентов такой поддержки используется сельскохозяйственными товаропроизводителями на приобретение у отечественных производителей сельскохозяйственной техники и оборудования " ОТМЕНЕНА! На 2020 г. в рамках дотаций аграриям на компенсацию запланировали всего лишь ₴436 млн. (анонсированный ₴1 млрд. включает ₴564 млн. задолженности, возникшей в прошлом году) (детальнее - в материале "Развод" по-украински")

Вторая "новелла" – решение руководства министерства экономики ликвидировать межведомственную комиссию, которая подтверждала степень локализации производства сельхозтехники и наличие технологических операций на территории Украины. Переход на "декларативный принцип", когда производители будут подавать заявки, а чиновники – кулуарно принимать решение о включении (или отказе) техники в перечень, воссоздаст коррупционный механизм, который с трудом удалось побороть при запуске программы.

Такой "реформаторский зуд" (когда досрочно сворачивают гарантированную Кодексом 5-ти летнюю программу) отталкивает иностранных инвесторов, ранее планировавших локализировать в Украине выпуск сельхозтехники и отдельных компонентов. Украинский бизнес, инвестировавший в развитие производства, уже несёт убытки из-за высокой конкуренции с иностранным производителем, имеющим дешёвые кредиты и помощь своего государства.

После таких шараханий кто поверит, что запущенная недавно программа господдержки малого и среднего предпринимательства "Доступные кредиты 5-7-9%", реально будет реализовываться 5 лет по задекларированным правилам?

3. Чтобы администрировать бюджетные программы в интересах промышленности, а также дополнить их банковским финансированием и предоставлением гарантий, необходимо создать государственное финансово-кредитное агентство по примеру Bpifrance (объединив учреждения, которые сегодня выполняют отдельные функции), а также учредить Фонд инноваций в промышленности на базе средств, полученных от приватизации госпредприятий.

Разумеется, такое "лечение" – игра в длинные нарды.

Для выхода из сложившейся ситуации необходимы экстренные меры. Они должны учитывать вывод экспертов ЮНИДО об источниках роста: в развивающихся и новых индустриальных странах основной вклад в создание добавленной стоимости вносит внутренний спрос.

Запуск компенсационных механизмов для стимулирования покупки товаров с заданным уровнем локализации позволит оживить промышленность и ускорить модернизацию отраслей экономики. Это станет трамплином для дальнейшего выхода украинских производителей на внешние рынки.

В тоже время без радикальных изменений в системе публичных закупок, продиктованных интересами экономической безопасности, болезнь в запущенной стадии не преодолеть.

Правительство Франции продемонстрировало, что решительные, системные действия в период кризиса позволяют не только остановить падение индустрии, но и заложить фундамент для развития экономики на последующие десятилетия. Украина, используя преимущество отсталости, может заимствовать этот успешный опыт для новой индустриализации, а может увидеть Париж и умереть.

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