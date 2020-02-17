11 частных банков решили присоединиться к кредитной программе "5-7-9"

11 частных банков решили присоединиться к государственной кредитной программе "5-7-9".
Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.
По его словам, за две недели после запуска программы украинские бизнесмены получили 27,1 млн гривен по этой программе от государственных банков - Приватбанка, Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка.
"Сейчас еще 11 коммерческих банков привлекаются к программе, поэтому ожидаем существенный рост количества выданных кредитов", - сообщил премьер.
В отчете правительства за 2019 год говорится, что заявки на участие в программе подали Кредобанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Альфа-банк, Правэкс банк, Кредитвест Банк, "Львов", "Восток", "Альянс" и Международный инвестиционный банк.
Гончарук сообщил, что правительство также готовит новый механизм кредитования для предпринимателей, у которых нет залога. Он может быть заменен неким специальным финансовым инструментом. "Завершаем все юридические процедуры, чтобы банки смогли безотлагательно наладить эту работу", - сообщил он.
Премьер заявил, что это программа поддержки, и правительство готово оказать помощь всем предпринимателям.
Напомним, что в государственном бюджете на 2020 год заложены 2 млрд гривен для Фонда развития предпринимательства - центрального органа кредитной программы "5-7-9". Средства по этой программе будут направлены на удешевление кредитов путем частичной компенсации процентной ставки (1,5 млрд гривен), а также на предоставление частичных гарантий конечным заемщикам (0,5 млрд гривен).
Размер кредитов по этой программе будет достигать 1,5 млн гривен на пять лет, а процентная ставка будет зависеть от выручки и созданных рабочих мест:
- 5% годовых - если выручка в 25 млн гривен и создаются минимум 2 рабочих места;
- 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, не создает новых рабочих мест;
- 9% годовых - для бизнеса с выручкой от 25 до 50 млн гривен, за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%