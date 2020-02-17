Член правления Приватбанка возглавил Департамент платежных систем в НБУ

Алексей Шабан 24 года работал в Приватбанке.

Национальный банк с 17 февраля назначил директором Департамента платежных систем и инновационного развития Алексея Шабана.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Последние 24 года Шабан работал в Приватбанке и с 2018 года возглавлял его розничное направление, будучи членом правления.

В сферу полномочий новоназначенного директора входит формирование политики НБУ в сфере регулирования деятельности платежных систем и систем расчетов и безналичных расчетов; развитие платежной системы "Простір"; осуществление надзора (оверсайта) за платежными системами.

В 2017-2019 годах директором Департамента платежных систем был Александр Яблуновский, он уволился из НБУ по собственному желанию.