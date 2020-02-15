​Зеленский встретился с главой МВФ в Германии

Президент Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Переговоры состоялись в Германии, куда президент улетел для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский и Георгиева говорили о законопроектах, "которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан". В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построение системы верховенства права, так называемый законопроект о банках, призванный обеспечить невозможность возвращения обанкротившихся банков их бывшим владельцам.

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения - дружеские", - сказал Зеленский по итогам переговоров.

Напомним, в конце 2019 года Украина предварительно договорилась с МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.

Одним из них является законопроект №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Рада только начала рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли, что может растянуться на несколько недель или месяцев.

К законопроекту о банках депутаты еще даже не приступили.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля этого года. Ее объем - 2,8 млрд специальных прав заимствования, или около $3,9 млрд. Первый транш в размере около $1,4 млрд был предоставлен сразу, затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров. Однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти 1,4 млрд СПЗ.