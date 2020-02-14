"Нникого не пугаю, просто говорю, что есть законный путь защиты своих интересов".

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подал в суд из-за невыплаты премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Об этом он сообщил вечером 13 февраля в эфире "UA: Перший".

"Если какие-то чиновники или политики хотят не выполнять законы, нарушать законы, обязывать компанию не выполнять законы (а выплата зарплаты - это закон), то тогда мы должны защищать свои права. Я уже подал иск в суд. Я никого не пугаю, просто говорю, что есть законный путь защиты своих интересов", - сказал он.

Витренко рассказал, что в исковом заявлении требует исполнения трудового договора. "Эта премия – это часть зарплаты, она прописана в моем трудовом договоре, поэтому она должна была быть уплачена до 30 декабря 2019 года", - сказал он.

Иск подан в Печерский районный суд Киева.

Напомним, в 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата. В частности, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн.

Остальные премии должны были быть выплачены после взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. Тогда он составлял 2,6 млрд долларов.

Деньги удалось получить только в конце 2019 года. За счет штрафных санкций сумма выросла до 2,9 млрд долларов, соответственно топ-менеджеры получат около 29 млн долларов (около 700 млн гривен).