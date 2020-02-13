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Гвоздий заявил о восстановлении его судом в должности главы набсовета "Укргидроэнерго"

Суд также запретил досрочно прекращать полномочия независимых членов набсовета .

Гвоздий заявил о восстановлении его судом в должности главы набсовета "Укргидроэнерго"

Окружной административный суд Киева признал распоряжение Министерства энергетики и охраны окружающей среды о досрочном прекращении полномочий главы Набсовета "Укргидроэнерго" Валентина Гвоздия незаконным и восстановил его в должности. Об этом Валентин Гвоздий сообщил в своем посте в Facebook.

"Сегодня судом возобновлены мои полномочия члена Наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго". Поскольку решение о прекращении моих полномочий было, очевидно, противоправным, его действие было остановлено", - написал Гвоздий.

Он также отметил, что его случай стал прецедентом, и суд запретил досрочно прекращать полномочия независимых членов Набсовета ЧАО "Укргидроэнерго" каким-либо способом, кроме того, что предусмотрен законодательством.

"Напомню, независимого члена Набсовета государственного предприятия можно уволить, только обратившись в суд с соответствующим иском. Другого порядка прекращения полномочий законом не предусмотрено. Это и является гарантией независимости членов Набсовета", - подчеркнул Гвоздий.

Глава Набсовета также отметил, что акционер имеет право в любой момент прекратить полномочия члена Наблюдательного совета, но исключительно в предусмотренном законом порядке. Такие нюансы корпоративного права, по всей видимости, стали неожиданностью для Минэнергоэкологии, считает Гвоздий.

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