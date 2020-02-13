Крупнейший портовый оператор DP World приобретает контроль в Контейнерном терминале ТИС

Это крупнейшая инвестиция в инфраструктуре за всю историю независимости Украины.

Один из крупнейших портовых операторов мира, DP World, объявил о намерении приобрести контроль в Контейнерном терминале ТИС (порт “Пивденный”, Одесская область). Об этом сегодня сообщают "Українські новини" со ссылкой на пресс-службу ТИС.

Сделку сопровождала инвестиционная компания SD Capital. Ее сумму в компании не раскрывают, но подчеркивают, что это – крупнейшая инвестиция в инфраструктуре за всю историю независимости Украины.

Как отмечают в компании, среди первоочередных планов DP World – внедрить новейшие IT-решения и глобальную экспертизу группы, сфокусироваться на развитии интермодального сегмента грузоперевозок и развитии на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.

“ DP World во всем мире предоставляет лучшие клиентоориентированные решения в логистике. Контейнерному терминалу наше партнерство даст возможность сосредоточиться на оттачивании качества услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии Индустриального парка”, – прокомментировал совладелец ТИС, партнер SD Capital Андрей Ставницер.

Султан Ахмед Бин Сулайем, глава правления и генеральный директор DP World, сказал: «Мы рады расширению присутствия в Украине. DP World высоко оценивает потенциал роста Контейнерного терминала ТИС. Цель нашей компании – создавать лучшие отраслевые решения для оптимизации глобальной цепочки поставок. Мы верим, что наше стратегическое партнерство позволит Контейнерному терминалу ТИС укрепить свои позиции на морской карте мира».

Филипп Грушко, партнер SD Capital, добавил, что это слияние окажет критически важное влияние на украинский логистический сектор. «Страна, в которой есть DP World, – важный игрок на мировом рынке морских перевозок и глобальной торговли. Это знак качества для инвестиционного климата страны и опора для дальнейшего роста», – отметил он.

Напомним, DP World – один из крупнейших портовых операторов мира. В 2019 году суммарно обработал 71,2 млн TEU (для сравнения: контейнерооборот всех украинских портов за прошлый год составил немногим более 1 млн TEU – ред.).

Контейнерный терминал ТИС – один из крупнейших и самый динамичный контейнерный терминал в Украине. В 2019 году его контейнерооборот увеличился на 75%. Одним из первых среди украинских портов начал развивать регулярные перевозки контейнерных грузов блок-поездами.