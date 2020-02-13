Юристы пояснили, кто виноват в отключении шахты "Южнодонбасское №1" от электроэнергии за долги

ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" 13 февраля обесточат из-за долгов за электроэнергию перед поставщиком и оператором распределения. Это повлечет за собой затопление самого ШУ "Южнодонбасское № 1" и шахты "Им. Н.С. Сургая" в Угледаре. Об этом сообщил председатель Профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, пишет delo.ua.

Волынец также поднял вопрос о том, на ком лежит ответственность за прекращение работы предприятия. Как известно, в декабре 2019 года Верховный Суд при рассмотрении аналогичного дела разъяснил, что за все последствия из-за отключения от электроэнергии из-за долгов ответственность несет должностное лицо предприятия-должника.

"Стороны договора должны соблюдать принцип разумности, добросовестности и справедливости. И если у потребителя есть задолженность, это значит, что он не выполняет принцип разумности, добросовестности и справедливости. Раз он не следует этим принципам, то он получает правомерное предупреждение на отключение. И, соответственно, на потребителя ложатся обязанности по предотвращению негативных последствий такого отключения", – сказано в решении суда.

Однако адвокат Ростислав Кравец, партнер адвокатского объединения "Кравец и партнеры", пояснил, что согласно с законодательством, компания-должник действительно может пострадать от исков и взыскания имущества.

"При этом виновником в таких делах может выступать государство и органы местной власти, которые своевременно не финансировали, не компенсировали предприятиям убытки и разницу в тарифах (если речь о госпредприятиях). Например, если предприятие-должник относится к Минэнерго, то чиновники также будут подключены к искам, связанным с негативными последствиями вследствие отключения от электроэнергии", – отметил он.

Шахтеры заявляют, что они выходили на диалог с местной областной администрацией, но чиновники только обещают найти решение.

Напомним, 6 февраля оператор системы распределения сообщил, что поставщик электроэнергии ЭК "Укрэнергоуголь" требует полностью обесточить шахту "Южнодонбасское №1" за долги 2019-2020 года. Отключение от питания оборудования водоотлива и вентиляции приведет к затоплению шахты и серьезным экологическим последствиям.