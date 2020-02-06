13 февраля шахту в Угледаре затопит из-за долгов за свет, - оператор системы

Шахта «Южнодонбасское №1» - одна из двух прибыльных государственных шахт в регионе.

Поставщик электроэнергии ЭК «Укрэнергоуголь» требует полностью обесточить шахту «Южнодонбасское №1» за долги 2019-2020 года. Отключение от питания оборудования водоотлива и вентиляции приведет к затоплению шахты и серьезным экологическим последствиям.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на оператора системы распределения (ОСР).

Кроме долгов перед поставкой, у шахты также есть долги за распределения электричества. 28 января ОСР отключил электроэнергию на административных и производственных мощностях. Причина - нарушение графика погашения задолженности 2019 г. за распределение электроэнергии перед ОСР. Это привело к полной остановке добычи угля на шахте.

Если проблему с долгами не удастся уладить, то шахту ожидает затопление и уничтожение всех добывающих мощностей. При этом шахта «Южнодонбасское №1» - одна из 2-х прибыльных государственных шахт в регионе. По данным председателя Профсоюза горняков Михаила Волынца, за день простоя она теряет около 1 млн грн.

Оператор системы распределения обратился к Министерству энергетики и угольной промышленности Украины, Донецкой областной государственной администрации, городскому совету Угледара и руководству шахты с просьбой «найти решение, которое позволит избежать отключения угледобывающего предприятия».