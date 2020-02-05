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Международные резервы Украины в январе выросли почти на $1 млрд

По состоянию на 1 февраля они составили $26,3 млрд.

Международные резервы Украины в январе выросли почти на $1 млрд
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины в январе выросли на 3,9% и на 1 февраля 2020 года составили 26,3 млрд долларов (в эквиваленте).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

"В январе они выросли на 3,9%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года. Увеличение международных резервов в январе обусловлено как успешным размещением правительством еврооблигаций, так и операциями Национального банка - по управлению резервами и на валютном рынке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы: операции правительства по управлению государственным долгом; операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке; переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) - в прошлом месяце их стоимость увеличилась на 170,600 млн долларов (в эквиваленте).

Напомним, в декабре 2019 года международные валютные резервы Украины впервые с конца 2012 года превысили $25 млрд.

Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $30 млрд. Последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.

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