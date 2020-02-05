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Кабмин создает Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

Воспользоваться его услугами смогут фермеры, имеющие до 500 га земли. 

Кабмин создает Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве
Фото: sannews.com.ua

Кабинет министров Украины создает Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Об этом сообщили в Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

Услугами Фонда смогут воспользоваться "маленькие" фермеры без кредитной истории. В бюджете предусмотрено 240 млн гривен для формирования уставного капитала этого фонда. 

"Он даст доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 га) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме этого, минимизируются риски возможного невозвращения кредитов", – сообщил Гончарук. Напомним, ранее о создании этого фонда рассказывал министр экономразвития Тимофей Милованов. Он сообщил, что это позволит людям, работающим на земле, но не имеющим кредитной истории, подать заявки в банки, а государство со своей стороны будет гарантировать риски, чтобы банки могли выдать кредиты.

Однако, по словам Милованова, на помощь смогут рассчитывать те, кто будет иметь 500 га, возможно до 1000 га земли, а холдингам или крупным хозяйствам, имеющим десятки тысяч гектаров, ее ожидать от государства не стоит.

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