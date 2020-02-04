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Зеленский поддержал запрет на возвращение обанкротившихся банков экс-владельцам

"Уверен, мы его примем. Мне кажется, что это правильный закон".

Зеленский поддержал запрет на возвращение обанкротившихся банков экс-владельцам
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поддержал введение законодательного запрета на возвращение обанкротившихся банков экс-владельцам.

Об этом он сказал журналистам во вторник во время ознакомления с работой госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" в Укргазбанке.

"Мы сделали все, чтобы этот закон был принят. Закон сейчас передан в комитет, он будет рассматриваться, мне кажется, на этой неделе. Уверен, мы его примем, но вы же понимаете, что у нас много партий в Верховной Раде. Поэтому посмотрим на результаты. Мне кажется, что это правильный закон", - цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

Напомним, принятие законопроекта №2571 о гарантиях невозвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам - одно из условий новой кредитной программы Международного валютного фонда.

В основном он касается Приватбанка, который принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и в конце 2016 года был признан неплатежеспособным. От банкротства его спасла национализация, после которой государству пришлось вложить в банк 155 млрд гривен. 

В начале 2018 года были обнародованы результаты независимого расследования (forensic audit) компании Kroll. Они показали, что Приватбанк перед национализацией был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет.

Это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США.

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