Советник премьера Голик выложил check-list для проектировщиков "Большой стройки"

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик выложил в своем аккаунте в Facebook так называемый check-list для проектировщиков школ, садиков и больниц. Таким контрольным списком он рекомендует пользоваться проектировщикам "Большой стройки", в рамках которой в стране должны быть построены 100 детских садиков, 100 школ и 100 стадионов.

C heck-list составлен по опыту работы в Днепропетровской области, где Голик на протяжении четырех лет занимал должность советника главы ОГА.

"За 4 года в Днепропетровской области видел много реконструированных зданий школ, детских садиков и больниц. Объективно, самые классные школы, садики и больницы, были созданы именно нами. Приезжая сейчас на подобные объекты в других областях, вижу их несовершенство в массе мелких нюансов. Будучи приверженцем подхода Standard Operating Procedure, выкладываю в открытом доступе check-list для проектировщика любого подобного здания", - написал Голик.

Проектируя реконструкцию школы, садика или больницы, он советует просто проверить - соответствует ли проект пунктам данного чек-листа. В преддверии масштабного начала проекта Большая Стройка по всей стране, это более чем актуально, уверен советник премьера.

Напомним, с начала 2020 года в Украине стартовал проект "Большая стройка", инициированный президентом Владимиром Зеленским. Под "Большой стройкой" подразумевается строительство во всех регионах Украины сотен школ, детсадов, стадионов, а также капитальный ремонт и строительство тысяч километров дорог.

Строительство инфраструктурных объектов курирует Юрий Голик. Он является также советником главы Укравтодора. Недавно Голик сообщал, что подход к ремонтным и строительным дорожным работам кардинально изменится. Дороги больше не будут ремонтироваться частично, проекты будут выполняться полностью и, по возможности, в течении года.