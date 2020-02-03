Обнародовано письмо ЕСПЧ по делу "Золотого мандарина"

Харьковская правозащитная группа опубликовала письмо Европейского суда по правам человека, которое касается дела "Золотого мандарина".

В этом письме секретарь суда отвечает уполномоченному Кабмину по делам ЕСПЧ Ивану Лищине на вопрос, должно ли государство отвечать за невыполнение судебного решения, когда должник является отдельным юридическим лицом.

В качестве примера он приводит дело "Алисик и другие против Боснии и Герцеговини, Хорватии, Сербии, Словении и бывшей Югославской Республики Македония". Там говорится, что "государство может нести ответственность за долги государственной компании, даже если компания - отдельное юридическое лицо, при условии, что она не имеет достаточной институциональной и функциональной независимости от государства".

Такое решение принималось в целом ряде дел с участием государства Украина ("Михайленко против Украины", "Ромашов против Украины", "Ротар против Украины").

Фото: facebook.com/boris.zakharov.9

Фото: facebook.com/boris.zakharov.9

Фото: facebook.com/boris.zakharov.9

Второй ответ секретаря суда касался вопроса, обязан ли заявитель в ЕСПЧ пройти все внутренние средства правовой защиты по вопросу исполнения, если государство является фактическим должником.

Действующая практика суда изложена в решении по делу "Войтенко против Украины". Там сказано, что "принудительное исполнение судебных решений против него [должника-госоргана] может осуществляться только в том случае, если государство предусмотрит и создаст положение, которое будет содержать соответствующие расходы в государственном бюджете". На этом основании суд отклонил предварительное возражение украинского правительства.

Эта позиция была подтверждена в ряде других дел.

Секретарь суда также отмечает, что суд поощряет мировые соглашения между сторонами и рекомендует Украине пересмотреть свою позицию по поводу такой возможности.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовно производство по поводу одного из таких мировых соглашений.

Оно касается выплаты государством 54,179 млн гривен компании "Золотой мандарин ойл" за 41 тыс. тонн мазута, которые в 2000-х годах были переданы на хранение "Киевэнерго" и не были возвращены. После обращения в Европейский суд по правам человека "Золотой мандарин" получил за мазут деньги, но в НАБУ считают, что компания скрыла от суда часть обстоятельств дела и получила компенсацию незаконно.

Всего по делу "Золотого мандарина" проходят шесть человек: бывший уполномоченный Кабинета Министров по делам ЕСПЧ Борис Бабин (суд отказался избрать ему меру пресечения), бывший первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая, три человека из окружения бывшего народного депутата Георгия Логвинского и неуказанный бенефициар частной компании.