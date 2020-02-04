В 2019 рост ВВП Украины составил 3,3%, замедлился рост сводного индекса производства

В 2019 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине составил 3,3%, в то время как в 2018 этот показатель был на уровне 3,4%. Об этом говорится в "Обзоре экономической активности" Министерства развития экономики.

"Основной особенностью 2019 года в формировании динамики ВВП являются структурные изменения в сторону уменьшения роли видов деятельности, которые формируют сводный индекс производства (СИП)", – говорится в отчете.

Министерство объяснило это спадом в производственной сфере.

"Существенно замедлился рост СИП – до 1,6% в целом за год, а в последние месяцы даже наблюдалось его падение. Это происходило за счет производственной сферы, а именно сложной ситуации в промышленности, где выпуск снизился после трехлетнего рост. Несмотря на рекорд урожая зерновых, существенно замедлилось сельское хозяйство. Вместе с тем высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей сферы услуг", – говорится в обзоре.

Основными драйверами повышения роли сферы других видов услуг стали государственное управление, финансовая и страховая деятельность, здравоохранение, операции с недвижимостью, информация и телекоммуникация, профессиональная, научная и техническая деятельность.

Напомним, ранее Национальный банк оценил рост ВВП Украины в 2019 году в 3,3%. Премьер-министр Алексей Гончарук раньше говорил, что 2021-2024 годы будут периодом стремительного роста. Его целью был рост на 40% за пять лет. Ускорению темпов экономического роста будет способствовать смягчение монетарной политики.

В 2018 году ВВП получил самое большое увеличение за последние семь лет.