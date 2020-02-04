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Рада в пять раз снизила ренту на добычу янтаря

Ставка в 2020 году составит 5%, в 2021 - 8%, в 2022 - 10%.

Рада в пять раз снизила ренту на добычу янтаря
Фото: president.gov.ua

Верховная Рада во вторник снизила ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с 25% до 5%.

За соответствующий законопроект №2241 во втором чтении и в целом проголосовали 290 народных депутатов.

Ставка 5% будет действовать до конца 2020 года. В 2021 году она увеличится до 8%, а с 2022 года должна выйти на постоянный уровень 10%.

Соответствующие изменения вносятся в пункт 252.20 статьи 252 Налогового кодекса. Они вступят в силу на следующий день после публикации закона.

"Повышение ставки рентной платы с 5% до 25%, которое произошло с 1 января 2016 года привело к значительному снижению поступления этой платы в бюджет. Поэтому предложенный подход имеет стимулирующий характер для легализации добычи янтаря", - объяснил логику законопроекта заместитель главы налогового комитета Рады Александр Ковальчук.

Напомним, что в декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон о добыче янтаря. Он предусматривает введение единых разрешений на разведку с правом добычи, которые будут продаваться через электронные аукционы ProZorro.

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