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Рада отправила на доработку законопроект Зеленского о "ворах в законе"

Комитет рекомендовал принять его в втором чтении, но рассмотреть повторно. 

Рада отправила на доработку законопроект Зеленского о "ворах в законе"
Фото: facebook.com/Олександр Васюк

Законопроект №2513 о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за преступления, совершенные преступной группировкой, направили на повторное второе чтение и доработку в профильном комитете.

Такое решение было принято на вечернем заседании парламента 4 февраля.

"Всего было внесено 96 поправок и предложений, 43 из них учтены. Комитет рекомендует принять законопроект 2513 во втором чтении и в целом как закон. Но накануне голосования было обсуждение между фракциями и прозвучало предложение отправить на повторное второе чтение. Решение комитета – о принятии во втором чтении, но есть предложение о повторном чтении ", – сообщил перед голосованием глава комитета правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

После этого спикер Рады Дмитрий Разумков поставил на голосование отправку документа на доработку, за что отдали голос 268 народных депутатов. 

Согласно с проектом закона, пребывания лица в статусе "вора в законе" наказывается лишением воли от семи до десяти лет. 

Напомним, в декабре президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе"

Верховная Рада 8-го созыва в 2016 году отказалась поддержать похожий законопроект и ввести понятие "вор в законе" в Уголовный Кодекс. 

Законопроект предусматривал за подобную деятельность лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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