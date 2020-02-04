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Чехия никогда не признает Крым российским, - чешский министр

Чехия поддерживает реформы в Украине.

Чехия никогда не признает Крым российским, - чешский министр
Вадим Пристайко и Томаш Петршичек
Фото: twitter.com/TPetricek

Чехия никогда не признает аннексию Крыма РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек у себя в твиттере.

Соответствующее заявление глава чешского МИДа сделал во время встречи со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко.

"Чехия никогда не признавала и не будет признавать аннексию Крыма", - заявил министр.

По его словам, Чехия также поддерживает реформы, которые внедряет Украина.

Напомним, ранее сообщалось, что глава украинского МИДа Вадим Пристайко посетит Чехию 4 февраля для участия в чешско-украинском форуме.

Президент Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Чехии Андреем Бабишом в ноябре 2019 года. Тогда Бабиш подтвердил Зеленскому официальную позицию Чехии по Крыму, относительно того, что Крым является частью Украины. 

Подтверждение официальной позиции потребовалось в связи с тем, что в конце октября президент Чехии Милош Земан принял в Праге делегацию из оккупированного Крыма и заявил, что полуостров является частью РФ.

Земан открыто придерживается пророссийских позиций. В 2017 году, выступая на сессии ПАСЕ, Земан советовал Украине отказаться от Крыма в обмен на компенсацию. Премьер-министр Чехии на тот момент Богуслав Соботка тогда заметил, что заявления Земана по Крыму противоречат внешнеполитическому курсу Чехии.

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