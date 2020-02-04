В Крыму арестовали директора ялтинского зоопарка, в ответ он объявил голодовку

Зубкова арестовали из-за того, что туристку его парка в 2018 году укусил лев.

Фото: pikabu.ru

3 февраля в аннексированном Крыму на два месяца арестовали владельца крымского сафари-парка "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова. Сейчас он находится в СИЗО Симферополя. По словам пресс-секретаря парка "Тайган" Татьяны Алексагиной, он объявил голодовку, передает "Крым.Реалии".

"Его перевели уже в камеру и он там. Олег Алексеевич объявил голодовку и не принимает пищу. Сейчас у него там находится адвокат", – сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что для всех арест Зубкова стал полной неожиданностью.

"Он отказался от пищи сразу после того, как ему объявили об аресте. Ему принесли еду, но он отказался от пищи. Все шло конструктивно, начались подвижки во взаимоотношениях (российского главы Крыма и Зубкова). Мы не знаем, с чем связана такая акция, кто на какие кнопки нажал, кто дал такую команду, мы не верим, что судья самостоятельно приняла такое решение", – отметила Алексагина.

Ресурс отмечает, что подтверждения информации о голодовке Зубкова от руководства СИЗО Симферополя пока нет.

3 февраля стало известно, что подконтрольный РФ Белогорский райсуд во время заседания по делу укушенной в парке "Тайган" туристки Ольги Соломиной арестовал крымского бизнесмена Олега Зубкова.

Изменение меры пресечения с подписки о невыезде на арест адвокат Арман Петросян назвал незаконным. Сообщается, что защита намерена обжаловать решение суда об аресте.

Судебные разбирательства связаны с тем, что в июле 2018 года в сафари-парке "Тайган" лев укусил туристку Ольгу Соломину. По словам женщины, в момент нападения хищника Зубков был рядом, но "не смог сразу утихомирить своих животных".

Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и «трепала льва за гриву», из-за чего он ее и укусил.

"Крым.Реалии" отмечает, что после инцидента Роспотребнадзор провел проверку в парке, но никаких нарушений не выявил.

Напомним, в октябре 2017 года Зубков получил судебный запрет на выезд с РФ и аннексированного ею Крыма сроком на шесть месяцев. Причиной такого решения стал отказ Зубкова закрыть кафе, расположенное на территории парка "Тайган" в Белогорском районе Крыма.

У Зубкова длительное время продолжаются конфликты с российскими "властями" полуострова. В 2016 году он посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес.