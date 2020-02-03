Апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевои

Киевский апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.

Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины.

Отмечается, что 3 февраля коллегия судей по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела жалобы, поданные защитой на решение следственного судьи Святошинского райсуда от 14 января 2020 года, который арестовал на 60 суток, до 11 марта, Игоря Редькина, подозреваемого в организации убийства Окуевой.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Святошинского районного суда города Киева от 14 января 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Редькин подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пунктами 6, 11, 12 ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство), части второй статьи 15, пунктами 6, 11, 12 части второй статьи 115, частью первой статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, Амина Окуева, уроженка Одессы, воевала на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков. Принимала участие в создании батальона имени Джохара Дудаева, которым командовал ее муж Адам Осмаев.

30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные на дороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль, в котором находились супруги. Окуева погибла, Осмаев получил ранение ноги.

12 января 2020 года полиция задержали человека, чьи биологические образцы совпали с ДНК, найденным на автомате. Как оказалось, он находился под домашним арестом по подозрению в причастности к двум другим громким убийствам - директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019 года).

Сообщалось, что всего в банде семь человек. Они были задержаны в сентябре 2019 года, однако в декабре Шевченковский суд освободил их из-под стражи. На момент задержания в январе 2020 года подозреваемый в убийстве Окуевой был под личным обязательствам.

12 января полиция сообщила о задержании организатора убийства Амины Окуевой - Редькина.