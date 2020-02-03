Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевои

Игорь Редькин останется под стражей до 11 марта.

Апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевои
Фото: Lb.ua

Киевский апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.

Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины.

Отмечается, что 3 февраля коллегия судей по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела жалобы, поданные защитой на решение следственного судьи Святошинского райсуда от 14 января 2020 года, который арестовал на 60 суток, до 11 марта, Игоря Редькина, подозреваемого в организации убийства Окуевой.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Святошинского районного суда города Киева от 14 января 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Редькин подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пунктами 6, 11, 12 ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство), части второй статьи 15, пунктами 6, 11, 12 части второй статьи 115, частью первой статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, Амина Окуева, уроженка Одессы, воевала на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков. Принимала участие в создании батальона имени Джохара Дудаева, которым командовал ее муж Адам Осмаев.

30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные на дороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль, в котором находились супруги. Окуева погибла, Осмаев получил ранение ноги.

12 января 2020 года полиция задержали человека, чьи биологические образцы совпали с ДНК, найденным на автомате. Как оказалось, он находился под домашним арестом по подозрению в причастности к двум другим громким убийствам - директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019 года).

Сообщалось, что всего в банде семь человек. Они были задержаны в сентябре 2019 года, однако в декабре Шевченковский суд освободил их из-под стражи. На момент задержания в январе 2020 года подозреваемый в убийстве Окуевой был под личным обязательствам.

12 января полиция сообщила о задержании организатора убийства Амины Окуевой - Редькина.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также