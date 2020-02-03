​Украина настаивает на полном расследовании по сбитому самолету МАУ и на выплате компенсаций семьям погибших, - СНБО

"Украина в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной".

Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств трагедии сбитого в Иране самолета Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и выплате компенсаций семьям погибших, согласно нормам международного права.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщается на сайте ведомства.

"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права", - заявил данилов.

Он также отметил, что Украина ожидает от Ирана неукоснительного соблюдения всех международных требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней в расследовании авиакатастрофы.

"Украина в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Иран предложил выплатить по 80 тыс. долларов родственникам 11 украинцев, которые погибли в авиакатастрофе. Украина выплатила родственникам погибших по 200 тысяч гривен, то есть около 8 тыс. долларов.