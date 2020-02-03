Срываем маски: как разоблачить подделку

Не так давно косметику доверчиво покупали на рынках, в переходах и других сомнительных местах, где целые партии продавались под видом оригинала. Но даже сегодня от покупки фальшивой продукции никто не застрахован. Чтобы вы не попались на крючок аферистов, мы расскажем всю правду о “паленых” продуктах, и все же разберемся, чем отличается оригинал от подделки.

Чем опасна фейковая косметика

Желая приобрести популярный парфюм или косметическое средство, девушки могут месяцами копить на покупку. Но, соблазнившись низкой ценой, часто берут подделку, не подозревая о реальной угрозе для жизни. Например, в фальшивой туши можно обнаружить ртуть, а в продуктах по уходу - мышьяк, который почти в 20 раз превышает допустимую норму.

Как отличить подделку

Сравните дизайн упаковок. Для этого до посещения магазина декоративной косметики постарайтесь зайти на официальный сайт бренда и найти фото нужного средства. Сравнивая, обращайте внимание на детали: начертание шрифта, оттенки цветовой гаммы, декоративные элементы, четкость текста. Также не стоит забывать о характеристиках товара. Проанализируйте размер и вес: если окажется, что продукт слишком легкий или его параметры не совпадают с подлинными, тогда лучше отказаться от покупки. А покупая косметическую продукцию в розничном магазине, обратите внимание на наличие слюды (полиэтилена).

Изучите информацию от производителя. Прежде чем приобрести понравившуюся помаду, тени или духи, проверьте штрих-код и номер партии. Если хотя бы один из параметров отсутствует или напечатан нечетко - перед вами подделка. А вот когда данные совпадают и на упаковке, и на продукте, скорее всего, у вас в руках оригинал. Желательно проверить еще и батч-код - специальный буквенно-циферный шифр, который нанесен тиснением на коробку и сам флакончик. Он показывает срок годности, а еще подлинность парфюмерных и косметических товаров.

Воспользуйтесь тестером в магазине. Открывая баночку или тюбик, услышали резкий неприятный запах? Это повод для проверки. Если же при нанесении образовываются комочки, текстура слишком жидкая или цвет не имеет ничего общего с оттенком на сайте бренда, тогда есть большая вероятность подделки.

И вот еще один совет. Чтобы обезопасить себя и свой кошелек от неудачной покупки, старайтесь выбирать косметику только у проверенных продавцов. Помните, что часто обманщиками оказываются именно крупные магазины, поэтому не забудьте зайти на сайт бренда и посмотреть список официальных представителей.