В Украине 4 февраля до +9, местами дождь

В Киеве ночью до -1.

В Киеве 4 февраля облачно с прояснениями, без осадков, только во второй половине дня небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

Об этом сообщии в Укргидрометцентре. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем умеренные осадки, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем сильный снег, температура ночью 0…-5 градусов, днем 0…-5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков; днем небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +3…+8 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +4…+9 градусов.

Напомним, среднемесячная температура воздуха в январе 2020 года составила 0,8 градусов тепла. Это выше климатической нормы на 6,4 градуса.